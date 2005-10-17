كاخ سفيد و چالش مربوط به افشاي اطلاعات محرمانه

كاخ سفيد علاوه بر بحران هاي خارجي نظير جنگ عراق و بحران هاي طبيعي در داخل نظير توفاهاي كاترينا و ريتا با بحران هاي ديگري نظير افشاي اطلاعات سري و آن هم از سوي منابع نزديك كاخ سفيد روبرو شده است .افشاي نام يكي از ماموران سيا از سوي مشاور جرج بوش بحراني است كه سايه آن بر دولت وي سنگيني مي كند.

جوديت ميلر گزارشگر نيويورك تايمز و متيو كوپراز مجله تايم كه در ابتدا ازافشاي اطلاعات جاسوسي خودداري مي كردند، در نهايت به اصرار قاضي دادگاه به افشاي اطلاعات مربوطه پرداختند.

اين در حالي است كه آنها اعلام كرده اند كه اين اطلاعات از طريق كارل رو، نزديكترين مشاور به جرج بوش رئيس جمهوري به آنها رسيده است.

اگر كارل رو به افشاي اطلاعات محكوم شود از شغل خود بركنار خواهد شد.

از سوي ديگركاخ سفيد نيز خود را براي اتهاماتي آماده مي كند كه ممكن است از سوي پاتريك فيتز جرالد مامور ويژه تحقيق پرونده كارل رو بر آن وارد شود، وي ماه ها وقت خود را صرف اين پرونده كرده است.

جوديت ميلر گزارشگر روزنامه نيويورك تايمز كه اطلاعات خود را از كارل رو(مشاور بوش) گرفته است، پس از85 روز حبس گزارشي از مذاكرات خود رابا اسكوتر ليبي،رئيس ستاد ديك چني معاون رئيس جمهوري منتشر كرده است.

ميلر گفت منبع خبر وي درباره جاسوسي سيا از عراق لوئيس اسكوتر ليبي يكي از كارمندان ديك چني بوده است.

هنوز مشخص نيست كه آيا جرالد اتهاماتي را كه قبلا رد شده است،منتشر خواهد كرد يا خير؟ اما وضعيت در كاخ سفيد نگران كننده است كه به نظر مي رسد هفته جاري اين يكي از حساس ترين هفته ها براي رياست جمهوري بوش باشد.

مهمترين نگراني، نقش كارل رو،استراتژيست سياسي بوش است. وي روز جمعه براي چهارمين بار در مقابل هيات منصفه دادگاه شهادت داد .



به گزارش نيويورك تايمز وي پس از شهادت خود به كاخ سفيد برنگشته است.

از سوي ديگر اسكات مك كلان ، سخنگوي كاخ سفيد به سوال خبرنگاران مبني بر واكنش دولت به افشاي اين خبردر تحقيقات CIAپاسخي نداد و آن را كم اهميت خواند.

حال اين نكته مطرح مي شود كه آيا بوش توان برخورد با افشاي اطلاعات به جامعه مطبوعات كه وي را متهم به فشار به اين جامعه مي دانند ،خواهد داشت يا خير كه به نظر مي رسد بوش در صدد برخورد با نزديكان خود نيست و اين مساله مي تواند ارباب جرايد را بيش از گذشته آزار دهد.



اما آمريكا براي كم اهميت جلوه دادن افشاي اطلاعات سيا از سوي مشاور جرج بوش تلاش مي كند .



رابرت لوسكين (Robert Luskin ) وكيل كارل رو در بيانيه اي اعلام كرد: البته دادگاهي كه روز جمعه تشكيل شد هرگز براي بازجويي از كارل رو نبود و اين دادگاه هنوز متهم واقعي را مشخص نكرده است.

وي تاكيد كرد: طبق قوانين آمريكا هر شخصي از كاخ سفيد كه به افشار اطلاعات داخلي بپردازد بايد اخراج شود اما كارل رو هنوز متهم شناخته نشده است و به نظر مي رسد عوامل ديگري در اين موضوع مشاركت داشته اند.

چندي پيش نيويورك تايمز نوشته بود: كاخ سفيد از افشاگري منبع رسمي خود درباره سيا متعجب است و از هرگونه اظهار نظر خودداري مي كند.



از آنجايي كه دو سال پيش قانوني در آمريكا تصويب شد كه هيچ يك از منابع رسمي كاخ سفيد نبايد در افشاي اطلاعات به ويژه درباره سيا دخالت داشته باشند، كاخ سفيد از پاسخ درباره اتهام كارل رو در مورد ارائه اطلاعات به خبرنگاران درباره جاسوسي سيا در عراق خودداري كرده است.

اما در حالي كه كاخ سفيد سكوت كرده است دموكراتها گام پيش نهادند و ازكاخ سفيد خواستند سابقه كاملي ازكارل رو مشاور نزديك جرج بوش به آنان ارائه دهد.