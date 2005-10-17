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۲۵ مهر ۱۳۸۴، ۲۰:۰۳

برنامه ديدارهاي نيمه نهايي و رده بندي مسابقات فوتسال جام رمضان اعلام شد

استقلال و پرسپوليس به مصاف شن سا و ارم كيش مي روند

برنامه و زمان برگزاري ديدارهاي نيمه نهايي ، نهايي و رده بندي رقابتهاي فوتسال جام رمضان (جام مولاي متقيان علي (ع)) اعلام شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" بنابر اعلام مسئول برگزاري مسابقات فوتسال جام رمضان ديدارهاي مرحله نيمه نهايي اين دوره از رقابتها روز سه شنبه و ديدارهاي رده بندي و فينال روز چهارشنبه هفته جاري در سالن 12 هزار نفري ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شد . 
بر اين اساس فردا و در مرحله نيمه نهايي اين رقابتها ابتدا تيم هاي پرسپوليس و شن ساي ساوه به ميدان خواهند رفت و سپس دو تيم استقلال و ارم كيش قم ديگر ديدار اين مرحله را برگزار مي كنند . تيم هاي بازنده ديدارهاي فردا روز چهارشنبه در نخستين مسابقه ديدار رده بندي را برگزار مي كنند و دو تيم برتر مرحله نيمه نهايي در فينال مسابقات به ميدان خواهند رفت .

برنامه كامل اين مسابقات كه پس از مراسم افطار برگزار خواهد شد، به شرح زير است :
*سه شنبه 26 مهر:
پرسپوليس - شن ساي ساوه( ساعت 22)
استقلال - ارم كيش قم ( ساعت 24 )

*چهارشنبه 27 مهر:
ديدار رده بندي ( ساعت 22 )
ديدار فينال (ساعت 24 )
گفتني است : در پايان اين مسابقات جوايزتيم هاي برتراين دوره از مسابقات شامل تيم قهرمان 38 سكه بهار آزادي، تيم دوم 19 سكه بهار آزادي و تيم سوم 19 سكه نيم بهار آزادي اهداء خواهد شد . ضمن اينكه به بهترين گلزن مسابقات دو سكه و بهترين تيم اخلاق 3 سكه بهار آزادي اهداء مي شود . 

کد مطلب 242518

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