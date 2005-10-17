استقلال و پرسپوليس به مصاف شن سا و ارم كيش مي روند

به گزارش خبرنگار"مهر" بنابر اعلام مسئول برگزاري مسابقات فوتسال جام رمضان ديدارهاي مرحله نيمه نهايي اين دوره از رقابتها روز سه شنبه و ديدارهاي رده بندي و فينال روز چهارشنبه هفته جاري در سالن 12 هزار نفري ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شد .

بر اين اساس فردا و در مرحله نيمه نهايي اين رقابتها ابتدا تيم هاي پرسپوليس و شن ساي ساوه به ميدان خواهند رفت و سپس دو تيم استقلال و ارم كيش قم ديگر ديدار اين مرحله را برگزار مي كنند . تيم هاي بازنده ديدارهاي فردا روز چهارشنبه در نخستين مسابقه ديدار رده بندي را برگزار مي كنند و دو تيم برتر مرحله نيمه نهايي در فينال مسابقات به ميدان خواهند رفت .

برنامه كامل اين مسابقات كه پس از مراسم افطار برگزار خواهد شد، به شرح زير است :

*سه شنبه 26 مهر:

پرسپوليس - شن ساي ساوه( ساعت 22)

استقلال - ارم كيش قم ( ساعت 24 )

*چهارشنبه 27 مهر:

ديدار رده بندي ( ساعت 22 )

ديدار فينال (ساعت 24 )

گفتني است : در پايان اين مسابقات جوايزتيم هاي برتراين دوره از مسابقات شامل تيم قهرمان 38 سكه بهار آزادي، تيم دوم 19 سكه بهار آزادي و تيم سوم 19 سكه نيم بهار آزادي اهداء خواهد شد . ضمن اينكه به بهترين گلزن مسابقات دو سكه و بهترين تيم اخلاق 3 سكه بهار آزادي اهداء مي شود .