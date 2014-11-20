به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان پیش از ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری شهر هفشجان اظهار داشت: برای گرفتن بخشداری هفشجان، امام جمعه، بزرگان، معتمدین موارد لازم را پیگری کردند اما متاسفانه شهر طاقانک قبول نکرد که زیر نظر بخشداری هفشجان باشد.

وی با اشاره به اینکه نامه ها و جلسات زیادی را با وزیر کشور در این خصوص داشته ایم، تصریح کرد: مقررشده با توجه به اضافه شدن یک دهستان پیگیری های لازم از طریق استاندار، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار و فرماندار شهرستان شهرکرد صورت گیرد.

نماینده شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است شبکه فاضلاب این شهر تا پایان سال جاری به 20 کیلومتر برسد.

زمانیان بیان داشت: شهرداری باید در نظر داشته باشد زمینی را که برای استخر واگذار می کنید به آب و برق و گاز نزدیک باشد که هزینه کمتری را به دوش بکشد.

وی تاکید کرد: مشکل سد چشمه زنه را نیز آب منطقه ای باید هرچه سریعتر حل کرده و به بهره برداری کامل برساند.

زمانیان عنوان کرد: جاده هفشجان – طاقانک نیز باید توسعه یابد، مدارس فرسوده چون قائم و فضیلت که در سال جاری برای نو سازی آن کلید خورده شده است لازم است پیگیری شود تا به سرانجام برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر هفشجان نیز در این جلسه گفت: جوانان هفشجان از استعداد های فراوان و بالقوه ای برخوردار هستند.

کورش خورشیدی اظهار داشت: این شهر ورزشکاران زیادی دارد که در مسابقات متعدد شرکت کرده و مدال های فراوانی را از این مسبقات کسب کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این ورزشکاران در عرصه های ملی و بین المللی نیز راه یافته اند، تصریح کرد: چنانچه به امور این جوانان رسیدگی شود قطعا شاهد رشد و شکوفایی استعداد های آن ها خواهیم بود.

خورشیدی ادامه داد: ایجاد نشاط و شادابی در بین جوانان این شهر یکی از مهم ترین مسائلی است که با فراهم کردن مکان برای آن ها می توان این امر را تحقق بخشید.

وی اذعان داشت: استخر هفشجان که به بخش خصوصی واگذار شده است در حال انجام است و چنانچه به بهره برداری رسید جوانان و نوجوانان شهر می توانند از این موقعیت بهترین استفاده ها را داشته باشند.

مسئولین به کارهای مردم بیشتر رسیدگی کنند

امام جمعه هفشجان نیز در این جلسه گفت: مسئولین به کارهای مردم بیشتر رسیدگی کنند.

حجت السلام سید حسن جلالی اظهار داشت: مدیر باید همیشه در دسترس مردم باشد تا بتواند کارهای مردم را راه بیاندازد تا هم در دنیا و هم در آخرت از رحمت خداوند برخوردار شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای مشکلات شهر هفشجان تا کنون جلسات متعددی گرفته شده است، تصریح کرد: متاسفانه تا کنون نتیجه ای از این جلسات گرفته نشده است.

جلالی ادامه داد: بخشداری شهر هفشجان، جاده مصطفی آباد، سد چشمه زنه، فاضلاب شهر و... از عمده مشکلات این شهر است که پیگری و همکاری مسئولین بالا دست و ذی ربط را می طلبد.

وی با بیان اینکه سد چشمه زنه یکی از پروژهای مهم به شمار می رود، اذعان داشت: متاسفانه این پروژه تا کنون به بهره برداری نرسیده است.

جلالی با اشاره به اینکه چنانچه کاری از دست ما بر آید و کوتاهی کنیم همواره مسئول و جوابگو خواهیم بود، تاکید کرد: مشکلات شهر هفشجان زیاد بوده و همکاری مسئولین را می طلبد که به مشکلات آن ها رسیدگی شود.

امام جمعه هفشجان تاکید کرد: امید است تمامی مسئولین تا جایی که امکان دارد با هفشجان همکاری های لازم را داشته باشند تا مشکلاتی چون زمین های تیر برزه ای، ساختمان بهداری، شبکه فاضلاب و ... هرچه سریعتر حل شود.