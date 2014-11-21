به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: "طی روزهای اخیر و در ادامه پیگیری ها در خصوص مسئله پارسیان (گاوبندی) و به منظور تحقق خواست مردم استان در این زمینه دیدارها و نشست های متعددی صورت پذیرفته و نمایندگان مردم ضمن انتقال نقطه نظرات خود در این زمینه به مسئولین عالی کشوری خواستار تجدید نظر اساسی در این زمینه شده اند که نتایج مطلوبی در این راستا حاصل شده است.

لذا با تاکید بر اهمیت حفظ همگرایی در کشور و تلاش برای تامین منافع ملی و منطقه ای در چارچوب سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی بار دیگر اطمینان می دهیم که نمایندگان مردم شریف هرمزگان در مجلس در کنار مسئولان استانی و ملی در این زمینه مجدانه پیگیر مطالبه منطقی مردم خواهند بود.

بدون شک مسئولان ارشد نظام در این زمینه با تدبیر و هوشمندی عمل خواهند کرد تا آنچه که به طور نهایی مدنظر قرار می گیرد، تامین کننده خواست مردم هرمزگان و تحقق بخش اندیشه اعتدال و امیدآفرین برای مردم استان باشد."