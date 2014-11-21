وزیر ارشاد با آیت الله حسینی بوشهری دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی که از صبح پنجشنبه طی سفر به قم با تعدادی از مراجع و علمای قم دیدار و گفتگو کرد بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در پایان سفر خود به قم با حضور در منزل آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور دیدار و گفتگو کرد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار اظهار داشت: از مدتها قبل برای سفر به قم و دیدار با علما برنامه ریزی کردیم تا با حضور در محضر آنان از رهنمودهایشان بهرهمند شویم که به دلیل برنامههای بسیار زیاد وزارت فرهنگ و ارشاد این امر ممکن نشد و خرسندیم که امروز این فرصت پدید آمد.
علی جنتی صبح پنجشنبه ابتدا به دیدار و ملاقات حجت الاسلام شهرستانی، نماینده آیت الله سیستانی در ایران رفت که مدتی است در بستر بیماری قرار دارد.
وزیر ارشاد همچنین با آیت الله گرامی و آیت الله ابراهیم امینی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و آیات عظام وحید خراسانی و جوادی آملی از مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
زیارت حرم کریمه اهل بیت(ع) و دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) و همچنین دیدار با آیت الله فاضل لنکرانی از دیگر برنامههای جنتی در قم بود.