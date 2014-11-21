جلسه شورای اداری شهرستان دالاهو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان دالاهو بعد از ظهر امروز با حضور استاندار کرمانشاه، نماینده مردم این شهرستان و جمعی از مسئولین محلی در محل فرمانداری دالاهو برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اینکه پروژه بزرگراه راه کربلا از مهم ترین پروژه های استان کرمانشاه است، گفت: در راستای حل مشکلات اجرای این پروژه، با مرکز ارتباطاتی انجام شده است تا اعتبارات افزایش یافته تا اواخر آذر به کرمانشاه برسد.

ابراهیم رضایی بابادی گفت: شهرستان دالاهو توانمندی های زیادی دارد و نیاز است مشکلات موجود هر چه سریع تر برای رفع هرگونه محرومیتی انجام شود.

وی یکی مشکلات این شهرستان را جاده ها اعلام کرده و گفت: در صورتی که بزرگراه راه کربلا راه اندازی شود شاهد خواهیم بود که تعداد تلفات تصادفات این ناحیه به صورت چشم گیری کاهش پیدا می کند.

در این جلسه همچنین علی جلیلیان نماینده مردم دالاهو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم راه اندازی هر چه سریع تر بزرگراه راه کربلا اظهار داشت: جاده های دالاهو مسیر پر رفت و آمدی است که این مسئله باعث شده است زیر ساخت های این مسیر تخریب شود.

وی گفت: این مسیر نیازمند بازسازی است زیرا خرابی جاده ها باعث شده است روزانه حوادث متعددی در آن رخ دهد.

نماینده مردم دالاهو گفت: عملیات ساخت بزرگراه راه کربلا تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است اما متاسفانه سرعت پیشرفت آن بسیار پایین است که انتظار این است مسئولین مربوطه نسبت به حل این مشکل اقدام نمایند.

جلیلیان در ادامه به مشکلات انتقال آب به مردم دالاهو اشاره کرد و گفت: مردم این منطقه با مشکلات زیادی در خصوص آب شرب روبرو هستند.

وی گفت: سد آزادی آب گیری شده است با این وجود کشاورزان نمی توانند از آب آن بهره مند شوند.

نماینده مردم دالاهو همچنین به مشکلات احداث سد زمکان و جایگاه سی ان جی دالاهو اشاره کرد و خواستار حل مشکلات احداث آن ها شد.