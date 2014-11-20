به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پیش وارد وین شد.

وی پس از ورود خارج از هتل کوبورگ دیداری با وندی شرمن داشت و سپس برای مذاکره با وزیر امور خارجه کشورمان به هتل کوبرگ وارد شد .

این احتمال وجود دارد که جان کری در این نشست پیشنهاد جدید را مطرح کند.

وزرای امور خارجه انگلیس و فرانسه نیز امشب وارد وین خواهند شد و فردا با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار می کنند.

ممکن است مذاکرات پس از گفتگوها بین وزرا برای مشورت با پایتخت ها چند روزی متوقف شده و سپس ادامه یابد .

هنوز خبر رسمی درباره حضور دیگر وزرای 1+5 وجود ندارد .