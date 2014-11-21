هتل آپادانای تخت جمشید به مزایده گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ایروانی گفت: کاروانسرای قوام آباد واقع در استان فارس به مساحت 4038 مترمربع مربوط به دوره قاجاریه و هتل آپادانا واقع در استان فارس به مساحت عرصه 10500 مترمربع و اعیانی 1700 مترمربع برای مزایده معرفی می‌شوند.

وی اضافه کرد: کاربری های این دو بنا به ترتیب «خدماتی،رفاهی،بین راهی» و «اقامتی، پذیرایی» بوده که با طی فرایند حقوقی، فنی، تعیین کاربری و مطالعات توجیه اقتصادی و در نهایت طی روند قانونی کارشناسی رسمی برای واگذاری در قالب تشریفات قانونی مهیا شده است.

ایروانی همچنین گفت:در اسناد ارائه شده شرایط مساعد و متناسبی از جمله راهبری ها و چارچوبهای عملیات تکمیلی مرمت و آماده سازی احیاء، شرایط مالی و اقتصادی و شرایط زمانی مناسب، زمینه ساز ورود سرمایه گذاران اهل را فراهم آورده و به طور قطع اقتصاد مرتبط با احیا این دو بنا ضمن حفاظت پایدار آن تضمین خواهد بود.

وی در ادامه افزود: احراز صلاحیت متقاضیان به لحاظ اهلیت ارجح بر شرایط مالی پیشنهادی ایشان خواهد بود.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی اضافه کرد: مطابق با نظر سازمان، اداره کل استان فارس که فرآیند فوق با هماهنگی و همکاری آنها صورت گرفته است وظیفه جدی و پراهمیتی در خصوص معرفی و اطلاع رسانی این فرایند قانونی و مزایده مربوطه داشته و رمز موفقیت این اقدام و نتیجه بخش بودن واگذاری به سرمایه گذاران اهل و حضور ایشان در این تشریفات، وابستگی قابل توجهی به فعالیتهای ترویجی ایشان خواهد داشت. باتوجه به قرارگیری هتل آپادانا در مجاورت سایت تاریخی تخت جمشید و امکان اقامت گردشگران درنزدیکی این محوطه تاریخی بی‌نظیر، هتل آپادانا نقش بسیار موثری را در توسعه گردشگری منطقه و کشور بر عهده دارد.