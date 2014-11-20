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۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۰:۳۵

کشتی آزاد قهرمانی کشور- بابل؛

قهرمانان چهار وزن نخست مشخص شدند

قهرمانان چهار وزن نخست مشخص شدند

نفرات برتر چهار وزن نخست کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مسابقات چهار وزن نخست رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور بزرگداشت امامعلی حبیبی قهرمان المپیک و جهان در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بابل برگزار شد و در پایان نفرات برتر مشخص شدند. اسامی نفرات برتر چهار وزن نخست به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) 2- رضا اطری (مازندران الف) 3- مصطفی دامادی (مازندران ب) و فرهاد جلائی (تهران) 5- روح اله نعمتیان (قم) و محمد طهماسبی زاده (البرز

65 کیلوگرم: 1- محمد مهدی یگانه جعفری (مازندران ب) 2- میثم نصیری (زنجان) 3- علی اصغر جبلی (گلستان) و سعید صالحی (تهران) 5- غلامرضا عبداله پور (مازندران الف) و فرزاد جعفری (آذربایجان غربی)

74 کیلوگرم: 1- مرتضی رضایی قلعه (مازندران الف) 2- محمد مکتب دار (خراسان شمالی) 3- حامد عاشق حسینی (توابع تهران) و پیمان یاراحمدی (لرستان) 5- امیر دهری (اردبیل) و حمیدرضا دهدار (خراسان رضوی)

97 کیلوگرم: 1- اباذر اسلامی (مازندران الف) 2- سید محسن ابراهیمی (مازندران ب) 3- حسن رحیمی (تهران) و وحید یوسفوند (لرستان) 5- امیر محمدی (خراسان شمالی) و حسین شهبازی (توابع تهران)

رقابتهای چهار وزن دوم از صبح جمعه برگزار می شود.

کد مطلب 2425388

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