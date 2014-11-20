قهرمانان چهار وزن نخست مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، مسابقات چهار وزن نخست رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور بزرگداشت امامعلی حبیبی قهرمان المپیک و جهان در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بابل برگزار شد و در پایان نفرات برتر مشخص شدند. اسامی نفرات برتر چهار وزن نخست به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) 2- رضا اطری (مازندران الف) 3- مصطفی دامادی (مازندران ب) و فرهاد جلائی (تهران) 5- روح اله نعمتیان (قم) و محمد طهماسبی زاده (البرز

65 کیلوگرم: 1- محمد مهدی یگانه جعفری (مازندران ب) 2- میثم نصیری (زنجان) 3- علی اصغر جبلی (گلستان) و سعید صالحی (تهران) 5- غلامرضا عبداله پور (مازندران الف) و فرزاد جعفری (آذربایجان غربی)

74 کیلوگرم: 1- مرتضی رضایی قلعه (مازندران الف) 2- محمد مکتب دار (خراسان شمالی) 3- حامد عاشق حسینی (توابع تهران) و پیمان یاراحمدی (لرستان) 5- امیر دهری (اردبیل) و حمیدرضا دهدار (خراسان رضوی)

97 کیلوگرم: 1- اباذر اسلامی (مازندران الف) 2- سید محسن ابراهیمی (مازندران ب) 3- حسن رحیمی (تهران) و وحید یوسفوند (لرستان) 5- امیر محمدی (خراسان شمالی) و حسین شهبازی (توابع تهران)

رقابتهای چهار وزن دوم از صبح جمعه برگزار می شود.