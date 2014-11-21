رکود جامعه بسکتبال باید از بین برود/ نباید با شعار یک تماشاگر از کوره در برویم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی، شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی مقابل پمینای اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: تیمهای مختلف مقابل مهرام از انگیزه بسیاری برخوردار هستند و زمانی که ما در شهرستانها بازی میکنیم، همه با انگیزه بسیار، به دنبال کسب پیروزی هستند.
وی افزود: اگرچه پمینا در این دیدار متحمل شکست شد اما این تیم به خوبی بسکتبال را یاد گرفته و بازی میکند و این شکست، از شایستگیهای این تیم چیزی کم نمیکند.
سرمربی تیم مهرام تهران با اشاره به روند بازی تیمش در این مسابقه تصریح کرد: بازیکنان ما باید یاد بگیرند که بعد از جلو افتادن از تیم حریف، باید به حفظ نتیجه بیاندیشند و نباید برای افزایش اختلاف به آب و آتش بزنند و خوشحال هستم که بازیکنان ما توانستند نتیجه را بازگردانده و پیروزی تیم را حاصل کنند.
وی درباره درگیری لفظیاش با یکی از تماشاگران این مسابقه گفت: تماشاگران در دیدارهای مختلف حق اعتراض دارند و آنها یکی از مهمترین ارکان ورزش به شمار میروند اما نباید تحت تأثیر شعارها و صحبتهای آنها قرار گیریم و باید کاری کنیم که به موفقیت برسیم.
هاشمی با اشاره به شرایط جدید لیگ فدراسیون بسکتبال افزود: باید بگویم که در سالهای گذشته بسکتبال ایران در رکود قرار گرفته بود و همه باید کاری کنیم که این رکود از جامعه بسکتبال رخت ببندد و بار دیگر بتوانیم این ورزش کشور را به دوران اوج خود بازگردانیم.
وی با بیان اینکه همه باید به دنبال راهکار تازهای برای رشد بسکتبال کشور باشند، گفت: لیگ برتر تمام هویت بسکتبال کشور به شمار میرود و ما باید کاری کنیم که مشکلات برطرف شده و امکانات سختافزاری و نرمافزاری این ورزش در کشور توسعه پیدا کند.