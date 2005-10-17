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۲۵ مهر ۱۳۸۴، ۲۰:۴۴

برخلاف آمار ارائه شده توسط سازمان ملل ؛

بيش از 90 درصد مردم استانهاي جنوبي عراق به قانون اساسي راي مثبت داده اند

براساس آمارو ارقام اعلام شده از سوي كميسر عالي انتخابات عراق ، 90 درصد مردم شش استان شيعه نشين در جنوب عراق به پيش نويس قانون اساسي اين كشور راي مثبت داده اند.

به گزارش خبرگزاري مهر، فريد ايار مسئول كميسر عالي انتخابات عراق به خبرگزاري فرانسه گفت: ميزان مشاركت مردم استانهاي بصره ، كربلا ، ميسان ، ذي قار ، نجف و واسط درهمه پرسي به بيش از 90 درصد رسيده است .

وي افزود: 80 درصد مردم استان صلاح الدين به قانون اساسي راي منفي دادند وتنها 54 درصد مردم استان ديالي نيزقانون را رد كرده اند درحالي كه بسياري از كردها ، شيعيان و تركمان ها در اين استان زندگي مي كنند .

گفته مي شود درصورتي كه سه استان عراق به قانون اساسي راي منفي بدهند پيش نويس باطل خواهد شد. ايارياد آور شد كه نتايج آراي همه پرسي در استانهاي الانبار و نينوا همچنان مشخص نيست .

از سوي ديگر عادل  اللامي مسئول اطلاع رساني كميسر عالي انتخابات عراق گفت : به نظر مي رسد رويكرد عمومي در استان الانبار به پيش نويس قانون اساسي منفي بوده است اما ما هيچ گونه نتايجي از همه پرسي استان نينوا نداريم .

اين درحالي است كه كارينا برلي رئيس كميته كمك به اجراي انتخابات سازمان ملل متحد در بغداد  در كنفرانس خبري ضمن اعلام اين مطلب ادعا كرد: ميزان مشاركت دراستان هاي شعيه شنين عراق درجنوب بدين شرح است : 63 درصد در استان بصره ، 58 درصد در استان كربلا ، 56 درصد درنجف ، 58 درصد در مثني ، 56 درصد در قادسيه ، 54 درصد در واسط ، 57 درصد در ميسان و 54 درصد در ذي قار .

اما وي با تاكيد براينكه اين ميزان مشاركت مردمي درهمه پرسي اين استان ها ارزيابي نهايي نمي باشد، افزود : ما هيچ گونه آمار و ارقام درمورد ميزان مشاركت مردم در سطح ملي دراختيار نداريم و تمام آمارو ارقام اعلام شده از سوي راديوها و رسانه هاي گروهي پيشگويي بيش نيست .

کد مطلب 242543

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