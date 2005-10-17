بيش از 90 درصد مردم استانهاي جنوبي عراق به قانون اساسي راي مثبت داده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، فريد ايار مسئول كميسر عالي انتخابات عراق به خبرگزاري فرانسه گفت: ميزان مشاركت مردم استانهاي بصره ، كربلا ، ميسان ، ذي قار ، نجف و واسط درهمه پرسي به بيش از 90 درصد رسيده است .

وي افزود: 80 درصد مردم استان صلاح الدين به قانون اساسي راي منفي دادند وتنها 54 درصد مردم استان ديالي نيزقانون را رد كرده اند درحالي كه بسياري از كردها ، شيعيان و تركمان ها در اين استان زندگي مي كنند .

گفته مي شود درصورتي كه سه استان عراق به قانون اساسي راي منفي بدهند پيش نويس باطل خواهد شد. ايارياد آور شد كه نتايج آراي همه پرسي در استانهاي الانبار و نينوا همچنان مشخص نيست .

از سوي ديگر عادل اللامي مسئول اطلاع رساني كميسر عالي انتخابات عراق گفت : به نظر مي رسد رويكرد عمومي در استان الانبار به پيش نويس قانون اساسي منفي بوده است اما ما هيچ گونه نتايجي از همه پرسي استان نينوا نداريم .

اين درحالي است كه كارينا برلي رئيس كميته كمك به اجراي انتخابات سازمان ملل متحد در بغداد در كنفرانس خبري ضمن اعلام اين مطلب ادعا كرد: ميزان مشاركت دراستان هاي شعيه شنين عراق درجنوب بدين شرح است : 63 درصد در استان بصره ، 58 درصد در استان كربلا ، 56 درصد درنجف ، 58 درصد در مثني ، 56 درصد در قادسيه ، 54 درصد در واسط ، 57 درصد در ميسان و 54 درصد در ذي قار .

اما وي با تاكيد براينكه اين ميزان مشاركت مردمي درهمه پرسي اين استان ها ارزيابي نهايي نمي باشد، افزود : ما هيچ گونه آمار و ارقام درمورد ميزان مشاركت مردم در سطح ملي دراختيار نداريم و تمام آمارو ارقام اعلام شده از سوي راديوها و رسانه هاي گروهي پيشگويي بيش نيست .