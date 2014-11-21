به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم «لباسی برای عروسی» و «مسافر» هر دو از ساختههای عباس کیارستمی از 29 آبان ماه اکران خود را در سینماهای گروه «هنر و تجربه» آغاز کرده اند.
فیلم «مسافر» را عباس کیارستمی در سال 1353 ساخته است. فیلم روایتگر داستان پسری ده ساله و پُر دردسر به نام قاسم جولایی (با بازی حسن دارابی) است که در یکی از شهرهای کوچک ایران زندگی میکند و میخواهد برای تماشای مسابقهٔ تیم فوتبال مورد علاقهاش به تهران برود او برای این کار، دوستان و همسایگانش را هم فریب میدهد و پس از چندین ماجراجویی در نهایت به موقع به ورزشگاه تهران میرسد. این فیلم، تصمیم پسر را به عنوان هدفش و کوتاهیها و بی تفاوتیهایش را به صورت تأثیر رفتار او بر دیگران بهویژه نزدیکانش نمایش میدهد.
فیلم پنجاه و چهار دقیقهای «لباسی برای عروسی» در سال 1355 به نمایش در آمد. لباسی برای عروسی نمایش دهندهٔ داستان سه نوجوان است که بر سر یک لباس برای یک جشن عروسی با هم درگیر میشوند