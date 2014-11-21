راه اندازی مرکز تحقیقات مجازی برای دانشجویان پزشکی آزاد/ ایجاد شبکه آزمایشگاهی و مرکز تحقیقات پلاسما

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در نخستین همایش دانشجویان بر‌تر حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد در سالن همایش‌های بیمارستان فرهیختگان با بیان این مطلب افزود: تحول در حوزه علوم پزشکی و نقش آفرینی دانشجویان در این پژوهش‌ها بسیار مهم است.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات مجازی برای دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: برای این دانشجویان در صورت ثبت تحقیقات کاربردی مینی گرانت و گرانت در نظر گرفته شده است.

وی از ساماندهی مرکز تحقیقات پلاسمای پزشکی، مرکز توسعه پزشکی بالینی و طراحی شبکه جامع آزمایشگاه علوم پزشکی خبر داد و گفت: در حال تهیه بانک فعال در حوزه علوم پزشکی و برگزاری دوره‌های پژوهش محور پسادکتری با وزارت بهداشت هستیم. همچنین راه اندازی دیپلم پژوهشی هم در برنامه های ما قرار دارد.

لاریجانی هدف‌گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: به همین منظور برای ارتقای کیفیت آنها اقداماتی مانند حضور متخصص مقیم، یکسان سازی فرم های اورژانسهای بیمارستانی و رعایت و بهبود شاخصهای عملکردی اورژانس زیر پیگیری شده است.

وی از تجهیز بیمارستان آموزشی در شهرهای تهران، تبریز، اردبیل و کازرون خبر داد و گفت: این کار برای ارتقای سطح آموزش بالینی دانشجویان دانشگاه آزاد است.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی با اشاره به فعالیت های حوزه بین المللی دانشگاه آزاد گفت: ما به زودی با چند دانشگاه بین المللی بر اساس سند راهبردی فعالیت مشترک خواهیم داشت و از همین رو به زودی تبادل استاد دانشجو را با چند دانشگاه اروپایی آغاز می کنیم.

لاریجانی اضافه کرد: به زودی مرکز رشد نانو و بیو ایجاد می شود و 15 ژورنال های دانشگاه آزاد از ابتدای سال 2015 در پاپ مد آپلود می شود.

وی به فعالیت مرکز توسعه آموزش پزشکی، تدوین الگوی تامین هیات علمی متناسب با نیاز زمان، رتبه بندی دانشکده‌های مختلف پزشکی، پرستاری و مامایی اشاره کرد و گفت: هم اکنون در حال ساماندهی واحدهای مختلف متناسب با علایق آن‌ها هستیم و دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت برای گسترش تحصیلات تکمیلی توافق نامه‌هایی داشته‌اند.