خوابگاههای دانشگاه خوارزمی ساماندهی شدند

دکترمحمدعلی سبحاناللهی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خوارزمی آمادگی کامل جهت سرويس دهی مطلوب به دانشجويان را داراست.
وی با بیان اینکه ما بايد منابع موجود را به بهترين وجه مديريت کنيم افزود: کل بودجه تعمير و تجهيز در سال جاری دو نیم ميليارد تومان بوده که توانستيم از منابع مختلف یک و نیم ميليارد ديگر به آن اضافه کنیم و با 4 ميليارد تومان در ايام تابستان وضعيت خوابگاه ها را ساماندهی کنيم.
سرپرست دانشگاه خوارزمی افزود: تجهیز اکثر اتاقهای خوابگاهها به امکانات لازم، رفع نقایص موجود در امکانات خوابگاهها، پیگیری و راه اندازی سیستم گرمایش، سرویس یخچالها و اجاق گازها،انجام نقاشی ساختمان های خوابگاهی، تعویض کابل اصلی اینترنت، راه اندازی اتوماسیون خوابگاهی و ثبت نام اینترنتی متقاضیان خوابگاه، توسعه و تجهیز سایت خوابگاهها و تجهیز سالنهای مطالعه برخی از فعالیت هایی است که در خصوص خوابگاه ها انجام گرفته است.