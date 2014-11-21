800 میلیون انسان گرسنه در دنیا/ 2.1 میلیارد نفر چاق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد طی نشستی در رم پایتخت ایتالیا از وجود بیش از 800 میلیون انسان گرسنه در دنیا خبر داد و افزود یک دهم این افراد از گرسنگی شدید رنج می برند.

قاره آسیا بیشترین این افراد را به خود اختصاص داده است و سوء تغذیه همه ساله به مرگ بیش از سه میلیون کودک منجر می شود.

همچنین گرسنگی و سوء تغدیه خطری است که سلامت انسان را در سراسر جهان تهدید می کند و به شیوع بیماری های مهلک ایدز ، مالاریا و سل منجر می شود.

وضعیت چاقی در دنیا

در همین حال، بیش از 2.1 میلیارد نفر از مردم جهان که نزدیک به 30 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد، اضافه وزن یا چاقی مفرط دارند.

جدیدترین تحقیقات نشان می دهد که با این روند، تا سال 2030 این مشکل نیمی از بزرگسالان را در برخواهد گرفت.



بر اساس تحقیقی، چاقی مفرط حدود 5 درصد از مرگ و میرها را در جهان به خود اختصاص داده است که به اندازه دخانیات یا درگیری های مسلحانه بر اقتصاد جهانی خسارت وارد می کند.



در این تحقیق همچنین 74 توصیه از جمله کاهش سهم فست فود در رژیم غذایی، معرفی غذاهای سالم در مدارس و ضرورت تربیت والدین ارائه شده است.



بر اساس این تحقیق چاقی مفرط هر ساله 73 میلیارد و 800 میلیو دلار هزینه بر بخش های بهداشت عمومی و کاهش تولید اقتصادی وارد می کند.