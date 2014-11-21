ساماندهی گردشگران از موانع توسعه توریسم سلامت در اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده پیش از ظهر جمعه در جلسه بررسی وضعیت زیر ساخت های گردشگری خارجی اردبیل گفت: گردشگری خارجی از جمله نقاط تمرکز دولت فعلی است و به صورت ویژه برنامه ریزی می شود.

وی تصریح کرد: استان اردبیل به دلیل واقع شدن در مرز از جمله استان های مقصد گردشگری سلامت است و سال گذشته ۴۹۰ هزار نفر گردشگر خارجی را از مرز بیله سوار پذیرا بوده است.

تقی زاده در تشریح دلایل سفر گردشگران خارجی ادامه داد: طبق مطالعات نظر سنجی مشترک با جهاد دانشگاهی از کل گردشگران ۴۹ درصد به قصد درمان، ۳۴ درصد به قصد گردش و مابقی تجارت و بازدید از اقوام به ایران سفر می کنند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان معتقد است این رقم قابل توجه بوده و با این وجود اردبیل سهم اندکی از بیماران را می تواند پذیرا باشد.

وی یکی از موانع اصلی ناکامی در توسعه توریسم سلامت را ساماندهی گردشگران برشمرد و ادامه داد: به عنوان مثال گردشگران توسط رانندگان خودروهای مسافربری به استان های مختلف هدایت می شوند.

به گفته تقی زاده این رانندگان به دلیل اینکه پورسانت می گیرند بیماران را به خارج استان و به مقاصد دیگر هدایت می کنند و به نظر می رسد در وضعیت فعلی این رانندگان هستند که برای ماندگاری گردشگر سلامت در استان تصمیم می گیرند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از جمله اقدامات صورت گرفته جهت هدایت گردشگران را ارائه پکیج گردشگری سلامت شامل اطلاعات مراکز درمانی استان عنوان کرد.

وی افزود: علاوه بر این میراث فرهنگی دفتر خدمات مسافرتی را نیز در گمرک فعال کرده و با این وجود برخورد رانندگان به قوت خود باقی است و حتی در برخی مواقع مانع کار پزشک این دفتر خدماتی شده اند.

تقی زاده معتقد است ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین، وجود چشمه های آبگرم معدنی، وجود امکانات پزشکی و درمانی و مهم تر از همه مناطق نمونه گردشگری از جمله قابلیت های استان در گردشگری سلامت است که غفلت از آن به زیان استان خواهد بود.