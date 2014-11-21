آغاز انتخابات ریاست جمهوری تونس در خارج از این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات ریاست جمهوری تونس در خارج از این کشور صبح امروز آغاز شد.

شبکه اسکای نیوز عربی با انتشار خبری در این خصوص اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در داخل تونس قرار است روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود.

با کناره گیری پنج نفر از نامزدها پیش از برگزاری این انتخابات شمار نامزدهایی که در انتخابات ریاست جمهوری تونس با یکدیگر به رقابت می پردازند به 22 نامزد رسیده است.

"منصف المرزوقی" رئیس جمهوری پیشین تونس، "الباجی قائل السبسی" موسس و رئیس حزب نداء تونس، "سلیم الریاحی" تاجر معروف تونسی، "وحمه الهماهی" یکی از رهبران جبهه مردمی تونس و "کمال مرجان" وزیر خارجه در زمان "زین العابدین بن علی" از شناخته شده ترین نامزدهای این انتخابات هستند.

برخی منابع عربی پیش بینی می کنند السبسی (87ساله) بیشترین شانس را برای پیروزی در این انتخابات داشته باشد، چرا که حزب وی (حزب نداء تونس) در انتخابات پارلمانی تونس که حدود یک ماه پیش برگزار شد توانست اکثریت آراء را به دست بیاورد.

اگر در این انتخابات یکی از نامزدها نتواند آراء لازم را در دور اول به خود اختصاص دهد در این صورت این انتخابات به دور دوم (اواخر ماه دسامبر) کشیده می شود.