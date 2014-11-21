بسته حمایتی تولید خودروهای برقی و هیبریدی به دولت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده با اعلام اینکه یکی از اهداف دولت برنامه‌ریزی برای کاهش آلایندگی ها خصوصا در شهرهای بزرگ است، گفت: در این جهت ، دولت تصویب کرده تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر شود.



وی با بیان اینکه این مشوق ها کافی نیست، افزود: با استفاده از تجربه سایر کشورها، بسته‌ای را تنظیم و به هیات دولت ارائه کرده‌ایم تا تولید کننده و مصرف کننده تشویق به استفاده از این محصولات شود.



نعمت زاده تصریح کرد: تولید این گونه خودروها در دستور کار وزارت صنعت، معدن تجارت قرار دارد و امیدواریم در سال آینده به تولید برسد.



