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۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰

بسته حمایتی تولید خودروهای برقی و هیبریدی به دولت رفت

بسته حمایتی تولید خودروهای برقی و هیبریدی به دولت رفت

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد: برای تشویق تولید کنندگان و مصرف کنندگان خودروهای برقی و هیبریدی، بسته حمایتی و تشویقی برای تصویب به هیات دولت ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده با اعلام اینکه یکی از اهداف دولت برنامه‌ریزی برای کاهش آلایندگی ها خصوصا در شهرهای بزرگ است، گفت: در این جهت ، دولت تصویب کرده تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر شود.

وی با بیان اینکه این مشوق ها کافی نیست، افزود: با استفاده از تجربه سایر کشورها، بسته‌ای را تنظیم و به هیات دولت ارائه کرده‌ایم تا تولید کننده و مصرف کننده تشویق به استفاده از این محصولات شود.


نعمت زاده تصریح کرد: تولید این گونه خودروها در دستور کار وزارت صنعت، معدن تجارت قرار دارد و امیدواریم در سال آینده به تولید برسد.

 

کد مطلب 2425508

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