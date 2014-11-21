به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح جمعه در نشست توسعه سرمایهگذاری در استان بوشهر اظهار داشت: دولت به سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه مناطق مختلف کشور توجه ویژهای دارد و از سرمایهگذاران به خوبی حمایت میکند.
وی از سواحل استان بوشهر به عنوان یک فرصت مناسب برای توسعه سرمایهگذاری یاد کرد و افزود: در کوتاهترین زمان خدمات و تسهیلات لازم به سرمایه گذاران ارائه میشود و زیرساختهای مناسبی برای انها فراهم میشود.
استاندار بوشهر با اشاره به حمایت و پشتیبانی از سرمایهگذاران در بخشهای مختلف، تاکید کرد: زمین برای امور سرمایهگذاری در استان بوشهر به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار میشود که ابتدا برای اجرای طرحها اجاره داده میشود و سپس برای بهرهبرداری تملیک میشود.
وی ساخت هتل و بیمارستان را به عنوان اولویتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان عنوان کرد و ادامه داد: برای ساخت پارک تفریحی در ساحل بوشهر ۴۰ هکتار زمین اختصاص یافته است که با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد ریالی در فاز اول اجرا میشود.
سالاری در ادامه به نیازهای استان بوشهر در بخش درمانی اشاره کرد و بیان داشت: ساخت دهکده سلامت در بوشهر ایجاد میشود و مراکز درمانی دولتی و بخش خصوصی در این قسمت اجرا می شوند.
ساخت هتل و بیمارستان توسط سرمایهگذار بخش خصوصی
مجری طرحهای سرمایهگذاری در بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در کشورهای مختلفی برای ساخت هتل و بیمارستان سرمایهگذاری داشتهایم و در کشورهای سوریه و کویت و ایران هتلهای با امکانات مناسب ساخته شده است.
عبداللطیف حسن الصراف از بررسی سه طرح مناسب در بخشهای مختلف از جمله هتل و بیمارستان در شهر بوشهر خبر داد و افزود: شرایط برای ساخت هتل چهار ستاره ۲۰۰ تختی در بوشهر فراهم است و ۱۰۰ تخت در فاز نخست اجرا و به بهرهبرداری میرسد.
مجری طرحهای سرمایهگذاری در بوشهر همچنین از ساخت بیمارستان در بوشهر خبر داد و بیان داشت: پرورش آبیان نیز از بخشهای بسیار مهمی است که تمایل به سرمایهگذاری در این بخش داریم.