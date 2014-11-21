مراقب حاشیه سازها در اجرای تعرفه های جدید پزشکی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در چهارمین همایش کشوری مسئولان انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه جامعه پزشکی بخشی از جامعه ما است به این نکنه اشاره کرد که تخلفات در هر صنفی از جامعه از جمله صنف پزشکان ممکن است وجود داشته باشد، اما شدت و ضعف، شکل و نوع آن متفاوت است.
وی با اشاره به نقش انجمن های پزشکی در پیگیری مطالبات جامعه پزشکی و مردم گفت: بخشی از فعالیت انجمنها برای دفاع از مردم و بخشی نیز در ارتباط با دفاع از صنف است. در دو سال گذشته تصویری که از سازمان نظام پزشکی و انجمنها در جامعه ایجاد شده بود، با امروز بسیار متفاوت است.
وزیر بهداشت با طرح این موضوع که نباید زیادهخواهی کنیم و انتظار داشته باشیم که همه مشکلات در یک مقطع برطرف شود، ابراز داشت: با رابطهای دو طرفه میتوان مانع از آسیب به صنف پزشکان و مردم شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و چند جانبه میان بیمهها، انجمنهای علمی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در این زمینه، گفت: در آخر به نقطه هزینهبری رسیدیم که دولت باید بخش عمدهای از اعتبارات را در اختیار بیمهها اعم از بیمههای پایه و بیمه های مسلح میگذاشت که در این زمینه تلاشهایی صورت گرفت.
هاشمی از برخی انجمنها گله کرد که صرفاً خودشان را می بینند و به باقی گروهها توجهی ندارند و گفت: آنها گلهمندند که چرا سر جمع اعتباراتی که نهایتاً برای کتاب ارزشگذاری نسبی تعرفه خدمات و غیره اختصاص یافت. متناسب با خواستههای آنها نبوده است، در حالی که از ابتدا گفتیم این کار زمانی 2 تا 3 سال را نیاز دارد.
وی با بیان اینکه 1700 تا 2000 خدمت اصلاً تعرفهگذاری نشده بود، گفت: متأسفانه تعرفههای موجود در بخش خصوصی رعایت نمیشد و به این ترتیب این مسیر تنها به بنبست ختم شده و به سلامت حرفهای آسیب وارد میکرد.
هاشمی ادامه داد: ضمن حفظ حرمت جامعه پزشکی که اکثریت خدوم و خدمتگذار جامعه هستند، اما باید سلامتی مردم که بعد از خدا در دستان پزشکان است مورد مراقبت ما ، در مسیری که بدون اشکال هم نیست، انجام شود تا بتواند در آینده مسیر خود را بازیابد.
وزیر بهداشت ضمن اشاره به چهارمین همایش کشوری مسؤولان انتظامی سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: هیچ شغلی سختتر از قضاوت نیست. کوچکترین اشتباهی میتواند حقی را از کسی ضایع کنند. بخشی از آن به عهده شما است. شما باید حافظ حقوق مردم باشید و کوچکترین جانبداری میتواند زندگی قضاوت کننده را در هم این دنیا و هم در عاقبت کار خراب کند. بنابراین مسؤولیت همه ما سنگین است.
وی اضافه کرد: مسیر تعرفهها همین راهی است که آغاز کردهاید. راه را گم نکنید، حاشیه ایجاد نکنید و به حاشیهسازها توجه نکنید چرا که بسیاری خواهان بر هم زدن قواعد بازی هستند. مطمئن باشید این کارها راه به جای نخواهد برد.
هاشمی با تأکید بر اینکه نقش هیئت های انتظامی در این زمینه بسیار زیاد است. افزود: فرصت ایجاد شده را مغتنم بدانید، در غیر این صورت این وظیفه از خانواده پزشکی سلب شده و از کف همه ما خواهد رفت.
وی ادامه داد: آرزو میکنم در قضاوتها منصفانه عمل کنید، نه برای رضای جامعه پزشکی بلکه برای رضای خدا کسب نظر از صاحبنظران باید ادامه یابد. اما باید شکلی قانونی پیدا کند و البته تصور من آن است که مطالبات جامعه میتواند از مسیر قانونی خود محقق شود.