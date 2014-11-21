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۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۵

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین / 22

یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده: گفتگوهای شب گذشته صریح و جدی بود/ مذاکرات با کری وارد جزییات شد

یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده: گفتگوهای شب گذشته صریح و جدی بود/ مذاکرات با کری وارد جزییات شد

یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای درباره مذاکرات سه جانبه شب گذشته با اشتون و کری گفت:مذاکرات جدی و صریح بود و وارد جزئیات شده و همه موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است.

یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به وین درباره دیدار شب گذشته ظریف، اشتون و کری در وین گفت: مذاکرات جدی و صریح بود و وارد جزئیات شده و همه موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ادامه بحث ها به امروز موکول شده است.

اين عضو نزديك به تيم مذاكره كننده در پاسخ به اين سئوال كه آيا پيشنهادات جديدي مطرح شده است اظهار داشت: پیشنهادات مختلف برای پیشبرد کار مطرح است.

وزیر امور خارجه کشورمان قرار است تا ساعتی دیگر دیدار سه جانبه دیگری با اشتون و کری داشته باشد.

کد مطلب 2425538

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