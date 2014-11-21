یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده: گفتگوهای شب گذشته صریح و جدی بود/ مذاکرات با کری وارد جزییات شد

یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به وین درباره دیدار شب گذشته ظریف، اشتون و کری در وین گفت: مذاکرات جدی و صریح بود و وارد جزئیات شده و همه موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ادامه بحث ها به امروز موکول شده است.

اين عضو نزديك به تيم مذاكره كننده در پاسخ به اين سئوال كه آيا پيشنهادات جديدي مطرح شده است اظهار داشت: پیشنهادات مختلف برای پیشبرد کار مطرح است.

وزیر امور خارجه کشورمان قرار است تا ساعتی دیگر دیدار سه جانبه دیگری با اشتون و کری داشته باشد.