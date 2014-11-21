بوستان ۴۰ هکتاری در ساحل بوشهر ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح جمعه در نشست توسعه سرمایه‌گذاری استان بوشهر اظهار داشت: توسعه استان بوشهر در ابعاد مختلف را با جدیت دنبال می‌کنیم و در این مسیر نیاز است که شرایط لازم را برای حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم کنیم.

وی از ارائه خدمات مناسب به سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بوشهر خبر داد و بیان داشت: ساخت بیمارستان و هتل در بوشهر به عنوان یک اولویت مهم برای سرمایه‌گذاری مشخص شده است و بیشترین حمایت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر با تقدیر از سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای انتخاب بوشهر برای محل سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: مسئولان استان بوشهر از همه توان خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران استفاده خواهند کرد.

ایجاد مراکز اقامتی مناسب در شهر بوشهر

وی بر توسعه متوازن بخش‌های مختلف استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: به منظور زیباسازی شهر بوشهر نیز طرح‌های خوبی را برنامه‌ریزی کرده و اجرا خواهیم کرد که می‌تواند در تغییر چهره مرکز استان نقش مهمی داشته باشد.

عوض‌پور از اجرای طرح‌های مختلف در بخش گردشگری، درمان و رفاهی در مرکز استان خبر داد و افزود: بوستان ۴۰ هکتاری در ساحل بوشهر در ورودی شهر ساخته می شود که ۱۵۰ میلیارد ریال برای ساخت فاز نخست آن سرمایه‌گذاری می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر با اشاره به روند توسعه ای بوشهر، تاکید کرد: ایجاد فضاهای اقامتی با کیفیت برای حضور افراد و مسئولان و سرمایه‌گذاران و مردم در استان بوشهر ضروری است که از سرمایه‌گذاران این بخش به خوبی حمایت می‌کنیم.