سهیلا منصوریان سومین طلای ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که به میزبانی اندونزی در جاکارتا جریان دارد سهیلا منصوریان در وزن 52- کیلوگرم بانوان بعد از پیروزی روز گذشته خود مقابل نماینده اندونزی، امروز جمعه در پیکار با کیم هی بین، نایب قهرمان دوره قبل جهان از کره جنوبی صاحب پیروزی 2 بر یک شد و به نشان طلا دست پیدا کرد. این سومین طلای تیم هفت نفره کشورمان در جام جهانی بود.

صبح امروز حمیدرضا لادور نماینده تونس را شکست داد و طلا گرفت. وی پیش از این مصر را نیز شکست داده بود. حمید رضا قلی‌پور هم دومین طلایی تیم ملی کشورمات بود. وی که روز گذشته نماینده اوکراین را شکست داده بود صبح امروز هم الجزایر را با ضربه فنی شکست داد و روی سکوی نخست ایستاد.

در ادامه این رقابتها در وزن 65- كيلوگرم مريم هاشمي با سانداکاری از کشور مصر، در وزن 70- كيلوگرم شهربانو منصوريان با حریف خود از ويتنام و مصطفي خلعتبري در وزن 90+ کیلوگرم با ووشوکاری از مصر مبارزه می‌کنند.

این دوره از مسابقات که با حضور ووشوکاران 18 کشور روز گذشته در اندونزی آغاز شد عصر امروز به پایان می‌رسد.