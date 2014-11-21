ایران قهرمان فوتبال ساحلی آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در چهارمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی در بازی فینال موفق شد با نتیجه 4 بر 3 برابر ژاپن به برتری برسد و به این ترتیب با کسب قهرمانی یک مدال طلای دیگر به جمع مدال‌های کشورمان اضافه کرد. این بیست و یکمین مدال کاروان ایران در این رقابت‌ها بود.

پیمان حسینی، محمد احمدزاده، فرید بلوگ باشی، امیرحسبن اکبری و علی نادری ترکیب اولیه تیم کشورمان را در این دیدار تشکیل می‌دادند و گل‌های این بازی توسط شهریار مژده، علی نادری، امیرحسین اکبری و حسن عبداللهی به ثمر رسید.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از 23 آبان‌ماه در پوکت تایلند آغاز شده و تا چهارم آذر ادامه دارد. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 18 رشته شرکت کرده است.

مدال‌های ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها:

طلا: قنبرعلی قنبری (کوراش)، حمید نادری، کامران حسینی و جابر صادق‌زاده (کشتی)، سبحان طاهرخانی(دو و میدانی)، تیم ملی فوتبال ساحلی

نقره: احسان کریمیان (سامبو)، احمد عیدی، امیرحسین خادمیان و محمد منصوری‌داور (جوجیتسو)، تیم ملی فوتوالی و هادی قدیمی و علی دهقانی فرد(کوراش)، رضا قاسمی (دو و میدانی)، تیم ملی دو صحرانوردی

برنز: یوسف کریمیان (سامبو)، سیدعلی‌اصغر دوکوهکی، ایرج امیرخانی (جوجیتسو)، الیاس علی اکبری و حمید قلی حسنقه (کوراش) و تیم ملی سپک تاکرا