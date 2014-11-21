به گزارش خبرنگار مهر سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه امروز ملت ما از برکات بی‌پایان مجموعه الهی بسیج برخوردار است، گفت: بسیج بزرگترین هدیه‌ای بود که امام(ره) به امت اسلام و همه آزادیخواهان بشر هدیه کرد.

وی با بیان اینکه امروز ملت ما از برکات بی‌پایان این هدیه الهی برخوردار است، افزود: ملت ما از فیض وجود این جمع عظیم و مخلص، پیروزی‌های بزرگی را نصیب خود ساخته‌ است و همین نعمت امنیت از برکات بسیج است که امروز شاهد آن هستیم.

سردار نقدی با اشاره به درگیری‌ها و خونریزی‌ها در کشورهای همسایه گفت: در دنیای اطراف ما درگیری و خونریزی جریان دارد و در کشورهای مختلف و زورگویان هرگاه اراده می‌کنند مظلومان را هدف قرار می‌دهند، اما ملت ما در این میان از نعمت آرامش برخوردار است. کشور ما با امنیت بی‌نظیر مسیر رشد خود را طی می‌کند و این تنها یکی از دستاوردهای مجموعه عظیم بسیج است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با طرح سوالی ادامه داد: زمانی که شما در مقابل قدرت‌های مستکبر قد علم می‌کنید باید نیرویی داشته باشید که بتواند با قوای آنها توازن برقرار کند، آیا ما تجهیزات آمریکای پلید و اروپای جنایتکار را داریم که توانسته‌ایم مانع تجاوز آنها شویم؟

وی با پاسخ منفی به این سوال افزود: این طور نیست. ما حتی دو درصد آن‌ها هم امکانات نداشتیم.

سردار نقدی وجود بسیج و گوش سپردن به فرامین رهبری را عامل صلابت ایران خواند و گفت: سوال این است که چرا آنها جرات نمی‌کنند به کشور ما حمله کنند؟ همین وجود بسیج و مردم آگاهی است که ما را در کنار هم قرار داده و مردم چشمانشان به فرمان رهبری است و همین قدرت امروز با صلابت ایستاده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فرهنگ بسیجی، آن را عامل بیرون راندن صهیونیست‌ها از لبنان و پیروزی مردم غزه دانست و گفت: بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا در غزه زمین‌گیر شد یا مردم لبنان در مقابل اشغال پایتخت‌شان موفق به بیرون راندن صهیونیست‌ها شدند، دلیل این امر درس گرفتن از فرهنگ بسیج است.

سردار نقدی با بیان این مطلب که صلابت امروز را مدیون بسیجیان دیروز هستیم، گفت: امروز دشمن می‌داند در کشورمان با چنین نیروهای الهی مواجه هستند و جرأت جسارت به کشورمان را ندارند.

سردار نقدی با اشاره به دستاوردهای فرهنگ بسیجی افزود: بسیج امروز به یک الگوی منحصر به فرد و بی‌نظیری در دنیا تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: کشور ما به برکت حضور مردم در صحنه‌ها به نماد مردم‌سالاری تبدیل شده و این ادعای غربی‌ها که مدعی دموکراسی هستند، دروغ است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه آمریکا برای لشکرکشی خود مجبور است که از کشورهای دیگر مزدور استخدام کند، افزود: اگر غربی‌ها مدعی دموکراسی هستند امروز می‌بینید که برای پیاده کردن آرمان‌های‌شان و برای به میدان فرستادن نیروی رسمی خود، هیچ کدام از مردمان‌شان حاضر نیستند به جبهه های جنگ آنها بیایند و مجبورند مزدور استخدام کنند. که نزدیک به ۲۰ میلیون تومان ماهیانه به آنها مزایا می‌دهد و این هزینه را از مالیات مردم خود تامین می کند.

سردار نقدی تاکید کرد: اما ما به برکت بسیج در عراق، لبنان و سوریه شاهد پیروزی‌های بزرگ علیه مستکبران هستیم.

وی افزود: امروز ما با درخواست‌های فراوان جوانان بسیجی برای اعزام به جبهه‌های حق علیه باطل در جاهای دیگر مواجه‌ایم. گاهی جوانان ما اشک می‌ریزند و از ما می‌خواهند که آنها را به غزه، عراق و لبنان اعزام کنیم اما ما می‌گوییم که این کشورها به نیروی نظامی نیاز ندارند و به برکت بسیج ما، خود به مقابله با دشمن رفته‌اند.

وی با بیان اینکه پاسخ ما به این جوانان باغیرت بسیجی این است که همه این کشورها از شما روحیه بسیجی را آموخته‌اند، گفت: ما به آنها می‌گوییم که آنها به نیرو نیاز ندارند. آنها رزمنده‌های کافی دارند و با درسی که از شما بسیجیان گرفته‌اند همگی به تشکل بسیج روی آورده‌اند.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه همه پیروزی‌های این کشورها حاصل همین تفکر بسیجی است، گفت: از نیروهای مردمی در عراق و سوریه در برابر دشمنان استفاده می‌کنند و شاهد پیروزی‌های بزرگ علیه مستکبران هستند.

سردار نقدی با بیان این مطلب که مدعیان دموکراسی از آوردن مردم‌شان پای صندوق‌های رای هم عاجزند، گفت: این مدعیان نه تنها مردم خود را برای دفاع از کشورشان ندارند بلکه آوردن مردم پای این صندوق های رای نیز برای‌شان مشکل شده است.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات اخیر امریکا در برخی ایالات، کمتر از ده درصد مردم پای صندوق‌های رای رفته‌اند، گفت: در انتخابات اخیر امریکا مردم پای صندوق‌های رای نیامدند و قهر کردند. با وجود گذشت یک ماه آنها خجالت می کشند که آمار درصد حضور مردم را در پای صندوق های رای اعلام کنند.

نقدی با دعوت از کشورهای غربی برای دقت در الگوی مردم‌سالاری دینی گفت: در این الگو نه تنها در تظاهرات‌ها و انتخابات بلکه در عرصه‌های جهاد و دفاع از میهن جوانان کشوشان صف به صف آماده‌اند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای خدشه دار کردن اخلاق و کرامت انسانی در کشور گفت: بسیجیان ما در مقابل این حرکت دشمن با تشکیل حلقه‌های تربیتی صف‌آرایی کرده‌اند. طوری که اکنون ۲۵۰ هزار حلقه تربیتی بسیج در مساجد، مدارس و دانشگاه‌های کشور وجود دارد و شکل گرفته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود در نماز جمعه به توطئه‌های دشمن در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این توطئه‌ها تنها به منظور بی‌دین کردن مردم ایران انجام می‌شود. اما بسیجیان در مقابل این توطئه دشمن، جبهه بزرگ بسیجی را شکل دادند.

وی با بیان این مطلب که ما در این هفته شاهد افتتاح اولین شبکه اطلاع رسانی ملی گسترده و مستقل از اینترنت خواهیم بود، گفت: این مطالبه‌ای است که سالها رهبر معظم انقلاب از مسوولان داشته اند و اکنون بسیج خط شکن شده و در مقابل کسانی که دائما این گونه القا می‌کردند که این گونه کارها شدنی نیست، ایستاد و این کار را به سرانجام رساند.

سردار نقدی با بیان این مطلب که اگر انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست داشتن یک شبکه اطلاع‌رسانی با اتکا به توانایی‌های بومی حق مسلم‌تر ما است، گفت: امروز متخصصان ما خود مدیریت این شبکه را برعهده دارند و کار را به دست بیگانه نسپردند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: بسیج اکنون به حوزه‌های مختلفی ورود کرده است. در سال گذشته در نظام ما بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی که نزدیک به ۵۰ هزار اشتغال را به دنبال داشت ایجاد شد که این موضوع به امنیت غذایی کشور ما کمک می‌کند. همچنین برای ۴۰ هزار واحد برنامه ریزی شده که ما در این هفته افتتاح نمادین ۲۰ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور را خواهیم داشت که اینها از برکات بسیج است.

سردار نقدی در پایان سخنان خود از افتتاح ۲۴۰۰ سالن ورزشی در نقاط دور افتاده و شهرهای مختلف کشور در هفته بسیج خبر داد و افزود: این کارها همان مدیریت جهادی است که رهبر انقلاب انتظار و مطالبه آن را امسال از همه داشته‌اند و انشاءالله به زودی حماسه‌هایی به عظمت پیروزی‌های دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ نرم خلق خواهند کرد.

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