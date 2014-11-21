جامعه نیاز به تقوا دارد/ مجلس در عدم رای اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم استقلال خود را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در این هفته نماز جمعه با بیان این مطلب که جامعه به تقوا نیاز دارد، گفت: حکومت اسلامی در این کشور برقرار شده و اکنون باید خواستههای امام(ره) از انقلاب اجرایی شود.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی آمد و حکومت اسلامی برقرار شد، تاکید کرد: نظام و مردم و شهدا حاکمیت عدالت، معنویت و خداوند را میخواستند و به این خواسته رسیدهاند.
آیت الله جنتی با هشدار به مسئولان گفت: من به شما هشدار میدهم که وضعیت ما وضعیت خوبی نیست و نگرانم خداوند ما را کیفر و عذاب بدهد
وی با برخی از مصادیق وضعیت غیرمطلوب گفت: در میان ما ربا شایع هست یا خیر؟ رشوه و فساد اداری کم است یا زیاد؟ دکتری که در این کشور و دانشگاه آزاد درس خوانده، اکنون زیرمیزی میگیرد آیا این خجالتآور نیست؟ در حدی که دیگر صدای همه را در آورده است.
خطیب نماز جمعه در ادامه به بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق اشاره کرد و گفت: امروز شیوع طلاق چقدر است؟ بالا رفتن سن ازدواج آیا اسلامی است؟ نسل آینده به دلیل این مسائل در حال تهدید شدن است.
آیتالله جنتی ادامه داد: این فتنه چیست که امروز جولان میدهد؟ آیا سزاوار است پستها دست اینها بیفتد؟ به عنوان نمونه عملی، برای وزارت علوم افرادی معرفی کردند و ما از مجلس تشکر داریم که استقلال نشان داد و رای نداد، چون این افراد با فتنه ارتباط داشتند.
وی با انتقاد از معرفی وزرای مرتبط با فتنه برای وزارت علوم گفت: چرا میخواهند این افراد را معرفی کنند، اگر رئیس جمهور این طور فکر میکند باید در افکار خود تجدیدنظر کند.
آیت الله جنتی با اشاره به مشاوران رئیس جمهور نیز گفت: اگر مشاوران وی این طور فکر میکنند باید آنها را کنار بگذارد.
آیتالله جنتی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، در توصیه به دولت گفت: دولت تفکر بسیجی را در کشور و وزارتخانهها حاکم کند.
وی تاکید کرد: افراد افراطی را جذب نکند و افراد معتدل را و بچه بسیجیها با تفکر بسیجی را طرد نکند. اگر بچه بسیجیها در آینده کارها را به دست بگیرند فساد نمیکنند.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان این مطلب که امام خمینی(ره) بسیج را شجره طیبه دانستند که شکوفههای آن بوی حدیث عشق میدهد، به وصیت حضرت امام اشاره کرد و گفت: امام وصیت کردند که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس باید از طبقهای باشند که محرومیت را لمس کرده و به فکر محرومین باشند، چرا باید کسانی که مقدار فراوانی سرمایه دارند پست را در دست بگیرند؟ این وصیت امام(ره) است و ما باید این را عمل کنیم.
آیت الله جنتی ادامه داد: امام فرمودهاند که بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است، بسیج لشکر مخلص خدا است. مقام معظم رهبری نیز در مورد بسیج و جایگاه بسیج فرمودهاند که بسیج فتح الفتوح انقلاب اسلامی است.
وی افزود: این سخن بدان معنی است که در دوران انقلاب فتوحات زیادی انجام گرفته است اما بسیج فتح الفتوحات آن بوده است.
وی با اشاره به این مطلب که بسیج یک تفکر و یک فرهنگ است، افزود: اگر بگویم هر چه داریم به برکت بسیج داریم، مبالغه نکردهام. بسیج یک تفکر و فرهنگ است. بسیجیان الگو و خط مقدم هستند و این یک تفکر است. خطیب جمعه تهران به مفهوم بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج از دنیا گذشتن است، یعنی ما نه پست و مقام و نه قدرت و ثروت میخواهیم. ما میخواهیم خدمت برای رضای خدا کنیم و این پیام بسیج است.
آیت الله جنتی در بخش دیگر سخنان خود از سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به دلیل نقش تعیینکنندهای که در بوسنی داشت تا صربها را از سرزمین اسلامی بیرون کند، تشکر کرد و گفت: وی آنجا بسیجی تربیت کرد.
وی با بیان این مطلب که امروز بسیج صادر میشود، گفت: در عراق، سوریه و لبنان فهمیدهاند که اگر بخواهند با دشمن بجنگند باید بسیجی تربیت کنند.
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به هشت سال دفاع مقدس نیز گفت: همچنان که در میدان دفاع مقدس ما نیز از همه بیشتر بسیجیان شهید شدند که دوره ندیده و با سلاح و تجهیزات آشنا نبودند و حتی یک بار تفنگ به دست نگرفته بودند.
وی با یادآوری سختیهای بسیجیان در ابتدای انقلاب و جنگ گفت: اوایل انقلاب حتی حاضر نبودند به بسیجیان اسلحه بدهند و آن ها را بسیار آزردند.
جنتی با بیان اینکه بسیج به رغم این سختیها و محدودیتها موفقیتهای بسیاری کسب کرد، گفت: راهی که از زمان واقعه کربلا بسته شده بود و به برکت انقلاب اسلامی و امام امت و نیز حضور بسیجیان باز شد.
دبیر شورای نگهبان در ادامه به افزایش شرارتهای صهیونیستها در فلسطین اشاره کرد و گفت: صهیونیستها مسلمانان را به قدس راه نمیدهند و در مقابل یهودیان افراطی را وارد آنجا میکنند.
جنتی افزود: مجوز ساخت ۲ هزار خانه حاکی از آن است که دیگر نیازی به نیروی نظامی نداشته باشند، زیرا با این روند دیگر جایی برای مسلمانان باقی نمیماند.
وی با انتقاد از مصریها گفت: نمیدانم چرا مصریها به مسلمانان پشت و به آمریکا رو کردهاند. آن ها گذرگاه رفح را بستهاند با وجود اینکه طعم ذلت آمریکا را چشیدهاند.
آیت الله جنتی با بیان این مطلب که مصر ۸۰ واحد مسکونی را در مرز رفح تخریب کرد، گفت: مصریها ۸۰ واحد مسکونی را در آنجا خراب کردند و دارند یک منطقه حائل ایجاد میکنند که خدمت بزرگی به صهیونیستها است.
وی با بیان این مطلب که هنوز آن زخمهای غزه در جنگ ۵۰ روزه التیام نیافته در آن جنگ شما چه کردید؟ گفت: در غزه کارهای عجیبی کردهاند. ۲ هزار شهید و ۱۰۰۰ مجروح و ۱۰ هزار و ۳۰۰ خانه را ویران کردند و ۱۸۰ مدرسه را خراب کردند و ۱۳۲ مسجد را خراب کردند و الان هم نمیگذارند غزه را بازسازی کنند.
خطیب جمعه تهران با طرح این سؤال که کدام حیوان جنایات صهیونیستها را در غزه مرتکب میشود، گفت: صهیونیستها جنایات عجیب و غریبی را در غزه مرتکب شدند که ۲ هزار شهید و ۱۱ هزار مجروح بر جای گذاشت.
وی با اشاره به تخریب ۲۲ بیمارستان و ۸۰ مدرسه از سوی صهیونیستها در غزه اضافه کرد: آنها اکنون هم مانع بازسازی غزه شدهاند.
جنتی با تاکید بر این مطلب که راه حل مقاومت در برابر صهیونیستها توصیه مقام معظم رهبری است، ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند باید فلسطینیان را مسلح کرد و چارهای دیگری جز این کار نیست.