به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر مصباح‌نژاد پیش از ظهر جمعه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی شهرستان دنا با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده بویراحمد و دنا در مجلس افزود: گردشگرانی که به دلیل وجود مکان‌های بی‌نظیر گردشگری و تفریحی از استان‌های همجوار به این شهر می‌آیند به دلیل کمبود زیرساخت‌های گردشگری با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان توریستی دنا، تخصیص اعتبارات بیشتر به حوزه گردشگری سی‌سخت را ضروری دانست و بیان داشت: باید در کنار تبلیغاتی که در خصوص ظرفیتهای گردشگری این شهرستان می شود، زیرساختهای گردشگری آن نیز مهیا شود.

مصباح‌نژاد تعطیلی جایگاه‌های CNG این شهر را یکی از مشکلات کنونی دانست و اظهار داشت: این جایگاه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار است و از سوی شرکت گاز تعطیل شده است.

وی افزود: تعطیلی این جایگاه مشکلات عدیده ای برای مردم این شهر در فصل مدارس و کشاورزی ایجاد کرده است.

اماک جمعه سی سخت خواستار رفع این مشکل با اتخاذ تدبیری از سوی مسئولین شد.

مصباح نژاد کندی سرعت اینترنت در سی سخت را از دیگر مشکلات عنوان کرد و بیان داشت: خدمات انجام شده در این زمینه مطلوب نبوده است.

وی به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان دنا به خصوص در زمینه باغات اشاره کرد و خواستار حمایت از صادرات این محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی در آن شد.

مصباح نژاد همچنین از کمبود اماکن فرهنگی در این شهر خبرداد و بیان داشت: پروژه مجتمع فرهنگی و هنری سی سخت با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی هنوز به اتمام نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر توریستی سی سخت مرکز شهرستان دنا در دامنه قله چهار هزار و ۴۱۰ متری دنا قرار دارد.