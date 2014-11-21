پخش سریال خارجی «نیل در خون» از شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال تاریخی «نیل در خون» به جریان حمله ناپلئون به مصر و مقاومت‌های مردم این سرزمین در برابر اشغال کشورشان به دست استعمارگران فرانسوی می پردازد.

این سریال تولید سال 2012 کشور مصر به تهیه‌کنندگی هلال ارناووط و کارگردانی شوقی الماجردی است و بازیگرانی همچون لیلی علوی، شریف سلامت و فرح یوسف در آن به ایفای نقش می پردازند.

سریال «نیل در خون» در 30 قسمت یک ساعته از روز شنبه، یکم آذرماه هر هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20 از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.

همچنین این سریال ساعت 18 روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه هر هفته نیز تکرار خواهد شد.