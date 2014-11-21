تمدید مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره شعر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنوارههای حوزه هنری با توجه به پایان مهلت ارسال آثار كه ۲۸ آبان اعلام شده بود، این مهلت را تا ۵ آذر تمدید كرد. بنا بر این گزارش، دبیرخانه با توجه به استقبال بی نظیر شركت كنندگان از جشنواره و برای پویایی و حضور حداكثری شركت كنندگان تصمیم به تمدید آن گرفت.
این جشنواره در دی ماه۹۳ برگزار میشود و هنرمندان تا ۵ آذر فرصت دارند با مراجعه به سایت www.artfest.ir نسبت به ثبت نام فرم اینترنتی اقدام كنند و سپس آثار خود را به دبیرخانه جشنوارههای حوزه هنری به نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه همكف ارسال كنند.
موضوعات این دوره از جشنواره را مسائل و اتفاقات سالهای قبل از انقلاب و روزهای پیروزی انقلاب، حوادث و رویدادهای پس از انقلاب، سنگاندازیهای گروههای معاند پس از انقلاب همچون ترورها، فتنه ها، منافقین، تأثیر انقلاب در منطقه و كشورهای اسلامی و همسایه همچون بیداری اسلامی، تهدیدهای پیدا و پنهان دشمنان انقلاب و فرصتهای به دست آمده در حوزههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تأثیر انقلاب اسلامی در وحدت مذاهب و انقلاب اسلامی و حمایت از مظلومین جهان و نهضتهای ضد استكباری دربرمیگیرد.