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۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

خاکی به مهر خبر داد:

صعود ایثار ماهان تندیس قم به مرحله حذفی لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر

صعود ایثار ماهان تندیس قم به مرحله حذفی لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر

قم-خبرگزاری مهر: سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار ماهان تندیس قم از صعود این تیم به مرحله حذفی لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر خبر داد.

عباس خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در ادامه لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر کشور پیش از ظهر جمعه در زنجان، برابر حریف خود به پیروزی رسید و به عنوان تیم اول گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

وی افزود: دور چهارم و پایانی از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور پیش از ظهر امروز به پایان رسید و تیم ایثار قم موفق به کسب دوازدهمین پیروزی متوالی خود شد.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم گفت: در این مسابقه تیم ایثار قم برابر تیم شهرداری آمل به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۷۱ بر ۵۳ این تیم را شکست داده و موفقیت‌های خود را در این مسابقات تداوم بخشد و خود را به عنوان مدعی درجه اول قهرمانی لیگ معرفی کند.

خاکی بیان داشت: تیم ایثار ماهان تندیس قم با این برد، ۲۴ امتیازی شد و بالا‌تر از ۳ تیم دیگر جدول به عنوان تیم اول به پلی آف رفت در حالی که مرحله پلی آف به صورت متمرکز برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: پیروزی بر شهرداری رکورد ۱۰۰ درصدی پیروزی‌های ایثار قم در سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر حفظ شود ضمن اینکه نماینده قم روز گذشته در دو بازی برابر تیم‌های پگاه شیراز و هیئت زنجان پیروز شده بود.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم ابراز داشت: تیم‌های حاضر در گروه‌های دوگانه، طی ۴ مرحله به میزبانی هر یک از تیم‌ها با هم مسابقه می‌دهند و در ‌‌‌‌نهایت پس از مشخص شدن تیم‌های اول تا چهارم هر گروه، تیم‌ها به صورت ضربدری با هم روبرو می‌شوند.

خاکی تصریح کرد: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم تا کنون سه بار در مسابقات لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور شرکت کرده و دو عنوان نایب‌قهرمانی و یک مقام پنجمی در کارنامه دارد درحالی‌که دو نایب‌قهرمانی ایثار قم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رقم خورده است.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنانی چون مرتضی عابدی، عادل طرفی، حکیم منصوری، علی کمالی فر، ابوالفضل قنبری، محمدحسین بنا زادگان، اسماعیل ابوطالبی، محمد کریمی و سید رضا حسینی بازیکنان تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 2425597

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