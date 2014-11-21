عباس خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در ادامه لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر کشور پیش از ظهر جمعه در زنجان، برابر حریف خود به پیروزی رسید و به عنوان تیم اول گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

وی افزود: دور چهارم و پایانی از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور پیش از ظهر امروز به پایان رسید و تیم ایثار قم موفق به کسب دوازدهمین پیروزی متوالی خود شد.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم گفت: در این مسابقه تیم ایثار قم برابر تیم شهرداری آمل به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۷۱ بر ۵۳ این تیم را شکست داده و موفقیت‌های خود را در این مسابقات تداوم بخشد و خود را به عنوان مدعی درجه اول قهرمانی لیگ معرفی کند.

خاکی بیان داشت: تیم ایثار ماهان تندیس قم با این برد، ۲۴ امتیازی شد و بالا‌تر از ۳ تیم دیگر جدول به عنوان تیم اول به پلی آف رفت در حالی که مرحله پلی آف به صورت متمرکز برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: پیروزی بر شهرداری رکورد ۱۰۰ درصدی پیروزی‌های ایثار قم در سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر حفظ شود ضمن اینکه نماینده قم روز گذشته در دو بازی برابر تیم‌های پگاه شیراز و هیئت زنجان پیروز شده بود.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم ابراز داشت: تیم‌های حاضر در گروه‌های دوگانه، طی ۴ مرحله به میزبانی هر یک از تیم‌ها با هم مسابقه می‌دهند و در ‌‌‌‌نهایت پس از مشخص شدن تیم‌های اول تا چهارم هر گروه، تیم‌ها به صورت ضربدری با هم روبرو می‌شوند.

خاکی تصریح کرد: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم تا کنون سه بار در مسابقات لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور شرکت کرده و دو عنوان نایب‌قهرمانی و یک مقام پنجمی در کارنامه دارد درحالی‌که دو نایب‌قهرمانی ایثار قم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رقم خورده است.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنانی چون مرتضی عابدی، عادل طرفی، حکیم منصوری، علی کمالی فر، ابوالفضل قنبری، محمدحسین بنا زادگان، اسماعیل ابوطالبی، محمد کریمی و سید رضا حسینی بازیکنان تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.