تکیه کشور باید بر اقتصاد مقاومتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله "سیدکاظم نورمفیدی" در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی شهر گرگان افزود: ما باید اقتصاد خود را در هر شرایطی از وابستگی به دنیا آزاد کنیم و وابسته به اقتصاد داخلی و متکی به نیروهای بومی و درون کشور باشیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: البته این اقتصاد مقاومتی ما که با تکیه به نیروهای بومی به دست می آید، نباید از دنیا عقب بیفتد و راه های نفوذ زیادی وجود دارد که در شرایط متکی بودن به خود، وارد بازارهای جهانی شویم.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: در مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ هر نتیجه ای به دست آید، باید معقول و منطقی باشد و به قول ریاست جمهور برای طرفین حالت "برد - برد" داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: این شرایط، طوری است که همه از آن بهره می برند و عقلانیت سیاسی و اجتماعی این مساله را اقتضاء می کند، اما این مساله، دارای نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله نورمفیدی افزود: مساله انرژی صلح آمیز هسته ای، براساس معاهدات NPT و سایر تعهدات جهانی، حق مسلم هر کشوری است و کسی نمی تواند مانع این حق شود.

به گفته امام جمعه گرگان، انرژی صلح آمیز هسته ای به منافع، مصالح و امنیت ملی گره خورده و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، ما از این انرژی استفاده بمب اتم نخواهیم داشت و این استفاده را حرام می دانیم.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: کشور باید آمادگی این را داشته باشد که اگر توافقی هم صورت نگرفت، دشمن می خواهد ملت را بترساند که شاید روی نظام فشار بیاورد و مسئولان در برابر گروه ۱+۵ کوتاه بیایند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: ملت ما انقلاب بزرگی انجام داده و به استقلال رسیده و نخواهد گذاشت دشمن در برابر این مساله هراسی برای آنان ایجاد کند.

آیت الله نورمفیدی با تاکید بر اتحاد و وحدت میان همه گروه های سیاسی، احزاب، مسئولان و شخصیت های نظام و کشور گفت: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تیم مذاکره کننده سربازان این نظام و فرزندان این کشور هستند و ما بر این اساس وظیفه داریم با توجه به سخنان رهبر انقلاب از آنان حمایت کنیم.

امام جمعه گرگان افزود: تیم مذاکره کننده کشورمان در واقع یک جهاد و مبارزه را در حال انجام است و درایت و عقلانیت بالائی می خواهد که یک گروه به این کوچکی در برابر یک تیم به این بزرگی قرار بگیرند، اما متاسفانه برخی تحلیل دارند که ذلت در یک سال گذشته به اندازه این ۳۵ سال بعد از انقلاب اسلامی نبوده، واقعا این حرف ها زشت است که زده می شود.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: از سوی دیگر دشمنان گناه این مساله را که در توافقات مانع ایجاد شده، با تبلیغات خود به گردن، ایران می اندازند، در صورتی ما هم باید فعال شویم و برای دنیا، مردم و نخبگان کشورهای ۱+۵ شفاف کنیم که ما مقصر نیستیم، زیرا ما شفافیت خود را در هر موردی که آنان خواسته اند، نشان داده ایم و آنان همیشه مراکز ما را که فعالیت هسته ای صلح آمیز دارند، رصد کرده و زیر نظر دارند.

نماینده ولی فقیه در گلستان تصریح کرد: مساله انرژی صلح آمیز هسته ای برای ما مهم و حق مسلم ما است و ما در برابر زیاده خواهی آنان می ایستیم و تاکید می کنیم که حق تجاوز به هیچ کشوری را نداریم، بلکه می خواهیم روی پای خود بایستیم و کسی حق ندارد، جلوی این اصل نظام و انقلاب ما را بگیرد.

امام جمعه گرگان با تاکید بر این که نباید پیشرفت کشور متوقف شود، اظهار کرد: آنان نمی خواهند کشور پیشرفت کند و نمی خواهند ایران در منطقه خاورمیانه گل کند، زیرا معتقدند که این مساله در دنیا برایشان دردسر می شود.

آیت الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج گفت: بسیج همان جمع و نیرویی هستند که امام خمینی (ره) آن را برای دفاع از انقلاب تاسیس کردند و امروز می بینیم که فکر امام راحل در عراق نفوذ کرده و نیروهای بسیجی مردمی در برابر داعش ایستادگی کرده و بواش یواش بساط داعش و تکفیری ها در حال پاک شدن از عراق هستند.

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: وقتی مردم در مسائل حق، وارد می شوند، خداوند نیز در جنگ حق و باطل کمک می کند و این در آموزه های قرآن بسیار تاکید شده است.

آیت الله نورمفیدی به روز ۵ آذر در سال ۱۳۵۷ در گرگان اشاره و خاطرنشان کرد: این روز یک روز بیاد ماندنی در تاریخ این شهر، استان و کشور است، زیرا مردم گرگان در این روز علیه رژیم شاهنشاهی ایستادگی کردند و نیروی دژخیم شاه مردم را به خاک و خون کشیدند و حتی در بیمارستان که یک جای امن بود، جوانی را که برای خون دادن به بیمارستان آمده بود، مغزش را متلاشی و به شهادت رساندند.

امام جمعه گرگان در خطبه اول این هفته نماز جمعه این شهر با اشاره به خطبه ای، از خطبه های امام علی (ع) در نهج البلاغه، گفت: امام علی (ع) در این خطبه به مساله قیامت اشاره کردند که در این روز حقیقت برداشته می شود و بهانه هایی که در دنیا برای هر کاری می آوریم در آن دنیا تاثیری ندارد و حقایق روشن و شفاف می شود.

آیت الله نورمفیدی افزود: باید در کارهایی که انجام می دهیم، به ریشه و انگیزه در کارها توجه کنیم، زیرا در بالا بردن کار تاثیر زیادی دارد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در هر کاری مانند نماز باید حواسمان را جمع کنیم، زیرا در این حالت، چهره ملکوتی آن کار مشخص می شود.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که بهشت دانشگاهی فوق دانشگاه های دیگر است، گفت: در این دانشگاه انسان به کمال می رسد و ارتباط با خدا برای ورود به این دانشگاه باید زیاد باشد، بطوری که می توان با انس با قرآن و دعاهای ائمه، تاثیر آن را در زندگی مشاهده کرد.