لحظه ای از حقوق هسته ای عقب نخواهیم نشست/ آمریکا از بسیج می ترسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خدیری در خطبه های امروز نماز جمعه پرند با توجه به مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه ۱+۵ در وین و ورود وزرای امور خارجه کشورها به نشست، این مذاکرات را سنگین و سخت دانست و با تاکید بر اینکه باید همانند رهبر معظم انقلاب برای تیم مذاکره کننده دعا کنیم اظهار داشت: این موفقیت، موفقیت نظام، انقلاب و مردم است.

اگر آمریکا به اقتدار ایران پی نبرده بود، پای میز مذاکره نمی آمد

وی با اشاره به شکار پهپاد آمریکایی در سال ۱۳۹۰ از سوی پاسداران غیور انقلاب اسلامی و بررسی ها و تحقیقات مسئولان در این خصوص عنوان کرد: اردیبهشت ۹۳ در بازدید فرمانده کل قوا از پهپادی رونمایی شد که به دست سپاه و بسیجیان این سرزمین ساخته شده است، امروز اگر آمریکا به اقتدار و قدرت موشکی ایران پی نبرده بود، اصلا پای میز مذاکره با ایران نمی آمد.

وی با توجه به اقتدار و قدرت ایران اسلامی گفت: حرف و پیام ما این است، اگر این مذاکرات برای صدمین بار هم برگزار شود، نباید وقت کُشی شود، اصلی برای ملت ما وجود دارد و آن اینکه این کشور یک لحظه از حقوق مسلم خود که حقوق هسته ای است، عقب نشینی نخواهد کرد و امیدواریم به یک نتیجه مطلوب فقط در زمینه انرژی هسته ای برسیم.

بسیج مدافع اسلام و انقلاب اسلامی است

امام جمعه پرند، هفته پرخاطره بسیج را نیز گرامی داشت و با تبریک آن به حضور رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا، اقشار مردم، امت بسیجی و بسیجیان غیور افزود: بسیج دارای یک عظمت و گفتمان است، بسیج برای خود ادبیاتی دارد و تا انقلاب جهانی امام زمان(عج) این ادبیات همیشه نشاط و شادابی خود را حفظ خواهد کرد و آن اینکه، بسیج مدافع اسلام و انقلاب اسلامی است و هرگاه خطری متوجه دین شود، پای بسیج به آنجا با عشق و ایثار باز می شود.

وی با بیان اینکه ایثار و فداکاری در وجود بسیجیان گنجانده شده و حضرت قاسم و علی اکبر(ع) را الگوی خود قرار داده اند ادامه داد: این پیام و نکته را با افتخار و اعتقاد در تریبون نماز جمعه می گویم، اگر امروز در دنیایی که خیلی از کشورها وقتی نام آمریکا می آید، می لرزند و می ترسند، ما می گوییم آمریکا امروز از یک کشور بزرگ اسلامی می ترسد و آن هم ایران اسلامی است.

مردم و مراجع عراق در برابر داعش بسیج ایران را الگو قرار دادند

خطیب نماز جمعه پرند ادامه داد: اینکه چرا آمریکا از ایران اسلامی می ترسد یکی از آیتم ها و دلایل بزرگ آن وجود بسیجیان مقتدر و منحصر به فرد ایران اسلامی است که از انقلاب و قیام کربلا الگو گرفته و اکنون نیز خود الگو شده اند و حتی کشور عراق در برابر گروه تروریستی داعش به بسیجیان اقتدا کرد و مراجع این کشور از بسیج ایران الگو گرفتند و اکنون روز به روز داعش را در انزوا قرار داده اند و با جوش و خروش فرارسیدن اربعین، خود را نمی شناسند، چرا که عاشق سیدالشهدا(ع) در این راه سر و جان داده و انشاالله با راهپیمایی میلیونی در روز اربعین حسینی شاهد نابودی کامل داعش و یاس و نابودی به دنیا آورندگان آن خواهیم بود.

تاکید بر ساخت حسینیه در پرند با مشارکت جدی شرکت عمران

وی با توجه به اقامه عزای اهل بیت در ماه صفر، رحلت پیامبراعظم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا(ع) و ابراز امیدواری نسبت به قبول عزاداری ها در محرم اظهار داشت: تا روز اربعین حسینی چراغ عزاداری ها روشن باشد و فرهنگ هایی خوب در شهر بنیانگذاری شود و در دهه های اول و دوم صفر عزاداری ها برپا شده و زنده بماند.

خدیری با توجه با برنامه عاشورای بی نظیر در پرند و عزاداری های مردم با حفظ حرمت در مساجد از شرکت عمران با توجه به زمین هایی که در اختیار دارد خواست تا زمین های با کاربری فرهنگی را در اختیار هیئات توانمند برای ساخت حسینیه قرار دهد و متذکر شد: متاسفانه در شهر پرند حسینیه نداریم که باید این موضوع از سوی شورای شهر پیگیری شود و از طرف دفتر امام جمعه هم پیگیری خواهد شد تا با مشارکت جدی شرکت عمران این حسینیه ها ساخته شود.

ایثار از پیام های اخلاقی و گفتمان بزرگ کربلا و قیام عاشورا است

امام جمعه پرند در تشریح پیام های اخلاقی قیام عاشورا و انقلاب خونین سیدالشهدا(ع) به یکی دیگر از این پیام ها اشاره کرد و گفت: ایثار از پیام های مهم حادثه عاشورا است که همخوانی با هفته بسیج دارد، ایثار چه در مسائل مالی و چه در موضوع جان است، اگر کسی خود را به هر نوع فدا کند، ایثار و ارزش نام دارد و از خصلت های ارزشمند اخلاقی است که ریشه در قرآن و روایات اهل بیت(ع) دارد.

خدیری در ذکر نمونه هایی از ایثار کربلا همانند فداکاری حبیب بن مظاهر و زهیر (س) پرداخت و خاطرنشان کرد: به میدان رفتن حضرت علی اکبر(ع) نمونه هایی از ایثار در کربلا بود همچنانکه افرادی حاضر شدند هزاران بار جان خود را فدا کنند تا جان حسین(ع) و خانواده اش سالم بمانند؛ وقتی که امام(ع) در شب عاشورا فرصت داد تا عده ای بتوانند بروند، اما ایثار و از جان گذشتگی نگذاشت تا آنها امام خود را تنها بگذارند.