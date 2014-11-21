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۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

نجاتی خبر داد:

یک میلیارد دلار کالا طی هفت ماهه امسال از آذربایجان شرقی صادر شد

یک میلیارد دلار کالا طی هفت ماهه امسال از آذربایجان شرقی صادر شد

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی از صادرات یک میلیارد دلاری کالا طی هفت ماهه امسال از آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی ظهر امروز در حاشیه برپایی نماز جمعه کلانشهر تبریز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان دقیق این صادرات بیش از یک میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار انواع کالاهای مختلف است، ابراز داشت: وزن کالاهای صادراتی استان در هفت ماهه نخست امسال یک میلیون و ۲۰۶ هزار تن بوده که این رقم شامل کلیه کالاهای صادراتی آذربایجان شرقی  از مبادی گمرکات استان و سایر گمرکات کشور است.

وی با اشاره به میزان صادرات برخی گروههای کالایی اضافه کرد : ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار  سهم صادرات فرش و صنایع دستی از استان در ۷ ماهه  بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد.

نجاتی میزان صادرات تجارت چمدانی را ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار  با رشد هفت درصدی و صادرات از منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس را ۸۳ میلیون و ۷۳ هزار دلار با رشد ۱۲ درصدی نسبت به دوره مشابه عنوان کرد و افزود: امیدواریم صادرات استان در پایان سال ۹۳ از رقم  ۲ میلیارد دلار نیز بگذرد.

کد مطلب 2425609

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