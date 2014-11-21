سپک تاکرای ایران به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی سپک تاکرای رگوی ایران در مرحله یک چهارم نهایی مقابل تیم ملی برونئی قهرمان بازی‌های سال 2012 قرار گرفت و توانست این حریف قدرتمند را با نتیجه 2 بر 1 شکست داده و راهی دیدار نیمه نهایی گردد.

ملی‌پوشان ایران در ست اول 21 بر 19 پیروز شد، در ست دوم ایران 21 بر 7 شکست خورد تا کار به ست سوم کشیده شود و در سومین ست و در یک رقابت حساس تیم ملی ایران موفق شد حریف قدرتمند خود را شکست دهد.

ایران در دیدار نیمه نهایی به مصاف یکی از تیم‌های میانمار یا لائوس خواهند رفت.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از 23 آبان‌ماه در پوکت تایلند آغاز شده و تا چهارم آذر ادامه دارد. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 18 رشته شرکت کرده است.