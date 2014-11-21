نتیجه مذاکرات هر چه باشد تأثیری بر دشمنی آمریکا با ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه شهر نهاوند در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: دشمنی و استکبار ستیزی ملت ایران با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی از بین نخواهد رفت و این نفرت نهادینه شده و هر روز هم عمق آن بیشتر می شود و اینکه بخواهیم فضا سازی کنیم و مذاکره هسته ای را تاثیر گذار در جامعه و آینده کشور نشان دهیم درست نیست.

حجت الاسلام مغیثی در ادامه به امنیت و اقتدار وعزت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی اشاره کرد و عنوان کرد: امروز در مملکت ما جنگ نظامی نیست و امنیت ایران در دنیا زبانزد خاص و عام شده که نمونه بارز آن انتخاب آسمان ایران برای عبور هواپیماهای کشورهای مختلف جهان است.

وی گفت: گرچه گاهی بعضی از کشورهای به ظاهر ابرقدرت دنیا ایران را با جملاتی واهی و سخیف تهدید به حمله نظامی می کنند اما برای تمام کشورهای جهان ثابت شده هیچ کشوری در دنیا جرأت تعرض به جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

امام جمعه نهاوند بیان داشت: تنها چیزی که ایران را تهدید می کند تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن در قالب جنگ نرم است که ایمان، دین و اعتقادت مردم مخصوصا جوانان ما را هدف قرار داده است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی یکی از مهمترین راه های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن را ترویج و گسترش فرهنگ بسیجی در کشور بیان کرد و افزود: بسیج قبل از آنکه یک جریان باشد تفکری است که امام راحل آن را به عنوان یک جریان فراگیر در میان مردم تبیین کردند.

حجت الاسلام مغیثی ادامه داد: این تفکر دو اصل دارد که اصل اول آن اخلاص و محور دوم آن یک نوع مقاومت مرزنشناس برای دفاع از انقلاب است.

وی اظهار داشت: بسیج نهاد و سازمانی است که هدف و برنامه های آن مربوط به نظام، رهبری نظام و امت اسلامی است و دغدغه اصلی بسیج این است که چگونه ارزش های نظام و مبانی دین و انقلاب را حفظ کند و گسترش دهد.

امام جمعه نهاوند گفت: تفکر بسیجی از سالهای گذشته تا کنون باعث موفقیت و پیروزی ملت ایران در عرصه های مختلف شده است وهر جا تفکر بسیجی حاکم شود چشم طمع دشمنان از بین می رود و همانگونه که مشاهده شد زمانیکه دولت سوریه حرکت بسیجی آغاز کرد موفق شد و زمانی که در عراق نیز بسیج فعال شد کمر داعش شکست