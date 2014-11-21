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۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

سرهنگ برزگر:

۵۰ درصد جذب طلاب در حوزه های علمیه از حلقه های صالحین است

۵۰ درصد جذب طلاب در حوزه های علمیه از حلقه های صالحین است

همدان – خبرگزرای مهر : فرمانده سپاه ناحیه همدان با بیان اینکه حلقه های صالحین از برکات بسیج است، گفت: بیش از ۵۰ درصد طلبه هایی که در حوزه های علمیه جذب می شوند از حلقه های صالحین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن برزگر ظهر جمعه پیش از خطبه های عبادی - سیاسی نماز جمعه ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز هفته بسیج و با اشاره به اینکه هفته بسیج امسال "بسیج مظهر عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است، افزود: بسیج کلید طلایی حل مسائل کشور است .

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در سپاه ناحیه همدان اشاره کرد و بابیان اینکه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کارهای ارزشمندی انجام شده است، اظهار داشت: در راستای محرومیت زدایی و شناسایی و تحقق شعار سال بیش از هزار و ۸۵۵ نفر روز از اعضای حلقه های صالحین در قالب اردوهای جهادی به مناطق محروم و روستاهای اطراف اعزام شدند و کار مرمت و بازسازی مدارس و اماکنی که نیاز به بازسازی داشت را انجام دادند .

سرهنگ برزگر با اشاره به اینکه هفت هزار نفر روز ازدانش آموزان در برنامه های تربیتی با حضور علما و روحانیون شرکت کردند، گفت: همچنین این دانش آموزان در بازسازی مدارس به عنوان کار فرهنگی شرکت کرده اند.

وی از ساخت خانه عالم و بازسازی خانه محرومین در راستای محرومین زدایی با شرکت دو هزار و ۸۰۰ نفر روز توسط بسیج مساجد و محلات خبرداد و افزود: به منظور توانمندسازی اقشار مختلف مردم آموزش های لازم در قالب ۱۸۰ پروژه با همکاری ادارات مختلف از جمله فنی وحرفه ای و جهاد کشاورزی با شرکت ۸۰۰ نفر انجام شده است .

فرمانده سپاه ناحیه همدان این آموزش ها را شامل پرورش قارچ، پرورش دام های سبک و سنگین، زنبور داری، تولیدو کشت زعفران، محصولات گلخانه ای، پرورش آبزیان و غیره دانست که در همین راستا نیز تسهیلات ۴۰ میلیونی نیز به متقاضیان با بازپرداخت پنج ساله و یک سال استراحت داده می شود.

سرهنگ برزگر همچنین از ارائه مشاوره اقتصادی در زمینه تولید به ۶۰۰ نفر از آحاد مردم و همچنین ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ نفر از طریق اعطای تسهیلات خبر داد و اظهار داشت: در بحث مسائل تربیتی و آموزشی در مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج تا کنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ حلقه صالحین تشکیل شده لذا این کلاس ها بااستفاده از روحانیون، افراد تحصیل کرده و افرادی که توان اداره این جلسات را داشته باشند برگزار می شود.

وی یادآور شد: حلقه های صالحین با  ۱۱۰ حلقه سرگروه،  شش حلقه مربی و به استادی آیت الله محمدی نماینده ولی فقیه در استان برگزار می شود.

سرهنگ برزگر به بحث فضای مجاری نیز اشاره و عنوان کرد: بیش از ۲۴۶ نقطه از شهرستان همدان به شبکه اطلاع رسانی "بسیج شباب " متصل است لذا این گام موثری در راستای راه اندازی اینترنت ملی خواهد بود.

وی همچنین از ساخت شش سالن ورزشی و ۱۸ پایگاه مقاومت بسیج در سال های ۹۲ و ۹۳ خبر داد .

این مسئول به اعزام کاروان راهیان نور و مشهد مقدس نیز اشاره کرد و افزود: در همین راستا تا کنون ۷۵۰ نفر از مردان به مناطق مرزی اعزام شده اند لذا با همکاری خوب آموزش و پرورش نیز تا کنون سه هزارو ۱۵۰ نفر از دانش آموزان به این مناطق اعزام شده اند و این اعزام ها همچنان ادامه دارد .

فرمانده سپاه ناحیه همدان تعداد افراد اعزام شده به مشهد مقدس در قالب ادوهای تفریحی را پنج هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی ۳۷ مورد یادواره شهدا برگزار و همچنین ۳۳۳ مورد از خانواده شهدا دیدار شده است .

سرهنگ برزگر تهیه جهیزیه برای ۸۰ نوعروس، اجرای طرح مقابله با ماهواره، برگزاری کارگاه های آموزش قالیبافی برای دو هزار نفر خانم، اعزام هزار و ۶۵۰ نفر به مرقد امام خمینی (ره)، برپایی پایگاه فرهنگی در چهار نقطه شهر همدان و غیره را از دیگر اقدامات سپاه ناحیه همدان بیان کرد.

کد مطلب 2425654

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