۵۰ درصد جذب طلاب در حوزه های علمیه از حلقه های صالحین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن برزگر ظهر جمعه پیش از خطبه های عبادی - سیاسی نماز جمعه ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز هفته بسیج و با اشاره به اینکه هفته بسیج امسال "بسیج مظهر عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است، افزود: بسیج کلید طلایی حل مسائل کشور است .

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در سپاه ناحیه همدان اشاره کرد و بابیان اینکه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کارهای ارزشمندی انجام شده است، اظهار داشت: در راستای محرومیت زدایی و شناسایی و تحقق شعار سال بیش از هزار و ۸۵۵ نفر روز از اعضای حلقه های صالحین در قالب اردوهای جهادی به مناطق محروم و روستاهای اطراف اعزام شدند و کار مرمت و بازسازی مدارس و اماکنی که نیاز به بازسازی داشت را انجام دادند .

سرهنگ برزگر با اشاره به اینکه هفت هزار نفر روز ازدانش آموزان در برنامه های تربیتی با حضور علما و روحانیون شرکت کردند، گفت: همچنین این دانش آموزان در بازسازی مدارس به عنوان کار فرهنگی شرکت کرده اند.

وی از ساخت خانه عالم و بازسازی خانه محرومین در راستای محرومین زدایی با شرکت دو هزار و ۸۰۰ نفر روز توسط بسیج مساجد و محلات خبرداد و افزود: به منظور توانمندسازی اقشار مختلف مردم آموزش های لازم در قالب ۱۸۰ پروژه با همکاری ادارات مختلف از جمله فنی وحرفه ای و جهاد کشاورزی با شرکت ۸۰۰ نفر انجام شده است .

فرمانده سپاه ناحیه همدان این آموزش ها را شامل پرورش قارچ، پرورش دام های سبک و سنگین، زنبور داری، تولیدو کشت زعفران، محصولات گلخانه ای، پرورش آبزیان و غیره دانست که در همین راستا نیز تسهیلات ۴۰ میلیونی نیز به متقاضیان با بازپرداخت پنج ساله و یک سال استراحت داده می شود.

سرهنگ برزگر همچنین از ارائه مشاوره اقتصادی در زمینه تولید به ۶۰۰ نفر از آحاد مردم و همچنین ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ نفر از طریق اعطای تسهیلات خبر داد و اظهار داشت: در بحث مسائل تربیتی و آموزشی در مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج تا کنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ حلقه صالحین تشکیل شده لذا این کلاس ها بااستفاده از روحانیون، افراد تحصیل کرده و افرادی که توان اداره این جلسات را داشته باشند برگزار می شود.

وی یادآور شد: حلقه های صالحین با ۱۱۰ حلقه سرگروه، شش حلقه مربی و به استادی آیت الله محمدی نماینده ولی فقیه در استان برگزار می شود.

سرهنگ برزگر به بحث فضای مجاری نیز اشاره و عنوان کرد: بیش از ۲۴۶ نقطه از شهرستان همدان به شبکه اطلاع رسانی "بسیج شباب " متصل است لذا این گام موثری در راستای راه اندازی اینترنت ملی خواهد بود.

وی همچنین از ساخت شش سالن ورزشی و ۱۸ پایگاه مقاومت بسیج در سال های ۹۲ و ۹۳ خبر داد .

این مسئول به اعزام کاروان راهیان نور و مشهد مقدس نیز اشاره کرد و افزود: در همین راستا تا کنون ۷۵۰ نفر از مردان به مناطق مرزی اعزام شده اند لذا با همکاری خوب آموزش و پرورش نیز تا کنون سه هزارو ۱۵۰ نفر از دانش آموزان به این مناطق اعزام شده اند و این اعزام ها همچنان ادامه دارد .

فرمانده سپاه ناحیه همدان تعداد افراد اعزام شده به مشهد مقدس در قالب ادوهای تفریحی را پنج هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی ۳۷ مورد یادواره شهدا برگزار و همچنین ۳۳۳ مورد از خانواده شهدا دیدار شده است .

سرهنگ برزگر تهیه جهیزیه برای ۸۰ نوعروس، اجرای طرح مقابله با ماهواره، برگزاری کارگاه های آموزش قالیبافی برای دو هزار نفر خانم، اعزام هزار و ۶۵۰ نفر به مرقد امام خمینی (ره)، برپایی پایگاه فرهنگی در چهار نقطه شهر همدان و غیره را از دیگر اقدامات سپاه ناحیه همدان بیان کرد.