هاموند: ایران نرمش نشان دهد ما هم انعطاف نشان می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، "فیلیپ هاموند" وزیر خارجه انگلیس که برای شرکت در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین به سر می برد، گفت: تا رسیدن به توافق هسته ای راه زیادی داریم.

وی در ادامه گفت: واضح است که همه ما خواستار دستیابی به یک توافق هستیم اما هیچکدام از ما خواستار یک توافق بد نیستیم.

وی در ادامه گفت: بسیار شفاف می گویم ما خواستار نرمش بیشتر از سوی ایران هستیم و در عوض آن ما نیز نرمش هایی از خود نشان خواهیم داد اما زمان بسیار کم است.

وزیر خارجه انگلیس گفت: وقت بسیار اندک است و همگی ما در حال حاضر متمرکز شده ایم تا تلاش کنیم اصول کلی توافقی را که در 72 ساعت آینده مورد توافق قرار می گیرد را تعیین کنیم تا به ضرب الاجل برسیم.