مردم را تشنه خواندن کنیم/ تبلیغ گامی اساسی در توسعه فرهنگ کتابخوانی

حجت‌الاسلام سیدمحمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه فرهنگ مسئله کتاب است، اظهار داشت: توسعه فرهنگ کتابخوانی یکی از ارکان توسعه فرهنگی در جامعه است که موجب بالا رفتن سطح فهم اجتماعی، دینی و حتی سیاسی مردم می شود و پیامد آن باعث رشد همه جانبه در فضای اجتماعی می شود.

وی افزود: توسعه فرهنگ کتابخوانی منجر به توسعه فرهنگی می شود و برای رسیدن به این مقصد باید گام هایی طی شود.

وی با اشاره به اینکه چند گام مهم برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه باید برداشته شود، ادامه داد: گام اول این است که مردم را تشنه خواندن کنیم.

یکی از راه های بهبود زندگی مطالعه است

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مردم باید تشنه خواندن شوند زیرا که کتاب نوشتار است و نوشتار نیز به واسطه خواندن فهمیده می شود و زمانی مردم تشنه خواندن می شوند که و این مهم اتفاق می افتد که مردم به دنبال پاسخ به سئولات خود بروند و یا به دنبال بهبود وضعیت زندگی و یا حل معضلات فکری و شبهات فکری در تمام حوزه ها باشند و به تعبیر دیگر مردم باید متوجه شوند که یکی از راه های بهبود زندگی مطالعه است و این مهم در جامعه ما جا نیافتاده است.

این پژوهشگر و محقق با اشاره به اینکه سرانه مطالعه در کشور ما پایین است، یادآور شد: آنطوری که متولیان امر آمار کتابخوانی را اعلام کرده اند ۲۰ درصد است که در بعضی مناطق کمی بیشتر و در بعضی مناطق کمی کمتر است و این آمار از سرانه مطالعه جهانی بسیار پایین است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: پس ما می توانیم بگوییم یکی از عوامل عدم مطالعه و خواندن این است که تشنه خواندن نیستند و باید مردم طالب باشند واین امر باید به صورت فرهنگ درآید.

مراجع تاثیر گذار مردم را تشویق به خواندن کنند

حجت‌الاسلام سیدمحمد میربد تاکید کرد: مسئله کتابخوانی یک مسئله عمومی است که همه مردم باید اهل خواندن شوند و هر کسی بر اساس سلایق و نیاز خود بخواند.

این پژوهشگر و محقق با اشاره به گام دوم در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی، بیان کرد: در بین مردم مراجع تاثیر گذاری بسیاری وجود دارد که باید مردم را تشویق به خواندن کنند.

وی بیان کرد: به عنوان مثال هنگامی که دانش آموزی ببیند که معلم وی کتاب می خواند او نیز تشویق به خواندن می شود و یا اگر کارگری در کارخانه ای ببیند کار فرما کتاب می خواند او نیز تشویق به خواندن می شود و....

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در طول روز همه وقت اضافی بسیار زیادی دارند و عموم از این وقت استفاده نمی کنند و باید مردم از وقت اضافه در طول روز در راستای کتابخوانی بهره بگیرند.

تبلیغ و ترویج گامی اساسی در توسعه فرهنگ کتابخوانی است

وی عنوان کرد: تبلیغ و ترویج گامی اساسی در توسعه فرهنگ کتابخوانی است و به تعبیر دیگر ایجاد فضای فرهنگی نقش قابل توجه در توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه دارد.

حجت‌الاسلام سیدمحمد میربد بیان کرد: وقتی شوق خواندن در مردم ایجاد شود و مردم تشنه خواند شوند باید هزینه های مطالعه کاهش یابد و میزان دسترسی ها به کتاب برای مردم بسیار زیاد شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در کشور شاید تعداد عناوین انتشار بسیار زیاد باشد اما تیراژ ها بسیار کم است و باید کتاب ارزان و به راحتی در دسترس باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر خواندنی نیز مفید نمی باشد، ادامه داد: باید کتابی که برای مردم مفید باشد در دسترس باشد و کتابی باید به راحتی مردم بتوانند تهیه کنند که در توسعه فرهنگی نقش داشته باشد.

کتاب باید در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد

این پژوهشگر تاکید کرد: هم اکنون در وضعیت مناسبی در این خصوص به سر نمی بریم با توجه به اینکه دسترسی ها نیز در بسیاری از موارد بهتر شده است.

وی با اشاره به راهکارهای توسعه فرهنگ کتابخوانی، ادامه داد: پدر و مادر می تواند هدیه تولد فرزندشان را کتاب اهدا کنند و جوایز ها در مسابقات و برنامه ها کتاب باشد.

حجت‌الاسلام سیدمحمد میربد بیان کرد: کتاب باید در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد که در حال حاضر اینگونه نیست و عموم خانواده ها برای کتاب هزینه نمی کنند.

این پژوهشگر و محقق با اشاره به نقش مهم رسانه ها از جمله صدا و سیما در توسعه فرهنگ کتابخوانی، ادامه داد: رسانه های نقش مهمی در این خصوص دارند و همچنین دانشگاه ها، حوزه های علمیه، روحانیون، ائمه و... در ایجاد شوق به خواندن نقش محوری دارند.