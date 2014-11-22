فراخوان پژوهشی حوزه علمیه خراسان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام صفرعلی فتحاللهی مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: این فراخوان با هدف فراگیرشدن پژوهش مداری در متن حوزه و پدیداری اندیشههای نو در عرصه علوم دینی و تأثیرگذاری حداکثری حوزه خراسان در ساختار دانشی و پژوهشی کشور آغاز شده است.
وی با بیان اینکه تمامي اساتيد، محققان و طلاب حوزه علميه خراسان مي توانند در اين فراخوان شركت كنند، اظهار کرد: علوم قرآن و تفسیر، علوم حدیث، فقه و حقوق اسلامی ، اصول فقه، کلام، ادیان و مذاهب، فلسفه و عرفان، اخلاق و تربیت اسلامی، تاریخ اسلام و سیره معصومین(ع)، ادبیات، علوم انسانی از جمله گروه های علمی اين فراخوان است.
حجتالاسلام فتحاللهی با اشاره به اين كه آثار ارسالی باید در قالب کتاب، پایان نامه، تحقیق درسی و نرم افزار باشد، تصريح كرد: آثار ارسالی باید با رویکرد کاربردی متناسب با مقتضیات زمان و پاسخگو به نیازهای جامعه تدوین و به دبیرخانه ارسال شود.
علاقمندان ميتوانند برای كسب اطلاع بيشتر به سايت حوزه علميه خراسان به نشاني www.hozehkh.com مراجعه كنند و يا با شماره تلفن 32008166 با پيش شماره 051 تماس بگيرند.