۳۰ میلیارد تومان وام شهریه به دانشگاه آزاد اختصاص یافت/ رایزنی برای افزایش وام

دکتر سعید کاردار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختصاص وام شهریه به دانشگاه آزاد توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: ۳۰ میلیارد تومان وام شهریه به دانشگاه آزاد توسط صندوق رفاه دانشجویان در فاز اول اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجوی شهریه پرداز دارد و چون ۴۵ درصد دانشجویان کل کشور متعلق به دانشگاه آزاد هستند، باید ۴۵ درصد وام شهریه کل صندوق رفاه در وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشگاه آزاد اختصاص یابد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این عدد در حال حاضر تخصیص پیدا نمی کند برهمین اساس با همکاران در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری رایزنی می کنیم تا این تخصیص افزایش یابد.