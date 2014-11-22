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۱ آذر ۱۳۹۳، ۹:۴۰

معاون دانشگاه:

۳۰ میلیارد تومان وام شهریه به دانشگاه آزاد اختصاص یافت/ رایزنی برای افزایش وام

۳۰ میلیارد تومان وام شهریه به دانشگاه آزاد اختصاص یافت/ رایزنی برای افزایش وام

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از رایزنی با مسئولان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم و وزارت بهداشت برای افزایش وام شهریه این دانشگاه خبر داد.

دکتر سعید کاردار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختصاص وام شهریه به دانشگاه آزاد توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: ۳۰ میلیارد تومان وام شهریه به دانشگاه آزاد توسط صندوق رفاه دانشجویان در فاز اول اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجوی شهریه پرداز دارد و چون ۴۵ درصد دانشجویان کل کشور متعلق به دانشگاه آزاد هستند، باید ۴۵ درصد وام شهریه کل صندوق رفاه در وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشگاه آزاد اختصاص یابد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این عدد در حال حاضر تخصیص پیدا نمی کند برهمین اساس با همکاران در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری رایزنی می کنیم تا این تخصیص افزایش یابد.

کد مطلب 2425806
زهرا سیفی

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