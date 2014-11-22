سدهای استان فارس همچنان با مشکل کم آبی مواجه هستند

حمید رضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وضعیت آب سدهای استان فارس مناسب نیست تاکید کرد: در حال حاضر 335 میلیون متر مکعب آب در سد درودزن ذخیره شد که پنج میلیون متر مکعب آن نیز حجم مرده است.

وی افزود: سد سلمان فارسی نیز 225 میلیون مترمکعب ذخیره آب دارد که البته نسبت به سال گذشته وضعیت آب موجود در سد ها تفاوت چندانی ندارد.

مدیر عامل آب منطقه ای فارس تصریح کرد: آب موجود در سد درودزن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 میلیون مترمکعب کمتر است.

دهقان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه چاه های غیر مجاز در استان فارس مشکل بزرگ آبی است، گفت: از مجموع 330 هزار چاه غیر مجاز در کشور 18 هزار چاه مربوط به استان فارس است که خوشبختانه حرکت وسیعی در خصوص پلمپ کردن آنها در حال انجام است.

وی تصریح کرد: طی حدود 40 روز گذشته در شهرستان کازرون 212 حلقه، جهرم 43 حلقه، بوانات 35 حلقه، اقلید 30 حلقه و در شهرستان فراشبند نیز 30 حلقه چاه غیر مجاز پلمپ شده و متخلفین به دستگاه های قضایی معرفی شده اند.

مدیر عامل آب منطقه ای فارس تاکید کرد: متاسفانه سهم مصرف استان فارس از ذخیره های زیرزمینی بالا است به همین دلیل امروز شاهد افزایش عمق چاه های آب هستیم.