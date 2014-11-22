عباس حاج رسولی‌ها در گفتگو با خبرنگار در خصوص تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها اظهار داشت: در قانون شوراها بحثی به نام تحقیق و تفحص وجود ندارد و من به این طرح رای ندادم.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص در خصوص بلیت شهر رویاها ندر وظایف شورای اسلامی شهر نیست، افزود: ما در این پروژه شریک چینی داریم که باید با این شریک به توافق برسیم و دست شورا نیست که بخواهد در این خصوص اقدامی انجام دهد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: چنانچه شورای اسلامی شهر اصفهان بخواهد اقدامی در خصوص شهربازی رویاها انجام دهد باید اول بیاید سهم 50 میلیارد تومانی شریک چینی در شهربازی رویاها را بخرد و بعد در خصوص این شهر بازی اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه شورا وظیفه تذکر و سوال دارد، افزود: شورا حق تحقیق و تفحص ندارد و این کار باید توسط مجلس انجام شود.

حاج رسولی‌ها با بیان اینکه ما در خصوص اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص جزء کردن قیمت بلیت ورودی شهر بازی رویاها حساسیت نداریم، اظهار داشت: معتقدیم که در صورتیکه شهروندان بر اساس مصوبه شورا از شهربازی رویاها استفاده کنند به همین میزان و حتی بیشتر باید هزینه کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تجهیزاتی که شرکت چینی برای استفاده در شهربازی رویاها آورده گارانتی دارد یا خیر، اظهار داشت: خیر این دستگاه‌ها در کشور تک و خاص است و نیازی به گارانتی ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: خاص بودن این دستگاه خود تضمینی برای آنهاست.

وی در خصوص طرح نظارت بر حسن اجرای بودجه شهرداری اصفهان که در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب رسید نیز بیان داشت: ما هر روز در شورا نظارت بر حسن اجرای بودجه شهرداری داریم و نیازی نیست که این طرح به این میزان جدی عنوان شود.

حاج رسولی‌ها با تاکید بر اینکه من هنوز منظور اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص نظارت بر حسن اجرای بودجه شهرداری اصفهان را نمی‌دانم، ادامه داد: به همین منظور به این طرح نیز رای موافق ندادم.