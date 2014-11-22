کمیسیون ماده 99 گلستان حکم به تخریب 20 ساختمان داد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی، صبح شنبه، در جلسه کمیسیون ماده 99 استان، گفت: نماینده وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری با دبیری اداره کل امور روستایی وظیفه بررسی پرونده های این کمیسیون را به عهده دارند و از ابتدای سال 213 پرونده را بررسی کرده اند.

وی افزود: انتظار است دهیاران و شوراهای همۀ شهرستان های استان با بررسی کامل تخلفات ساخت وساز و یا احداث بناهای بدون پروانه در اسرع وقت نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده 99 از طریق بخشداری ها اقدام کنند.

وی بیان کرد: از 213 پرونده تشکیل شده، برای 186 مورد جریمه نقدی صادر شده و 20 بنا هم حکم تخریب گرفته اند.

سمیعی با بیان این که هفت بنا همزمان حکم تخریب و جریمه شده اند، افزود: از کل پرونده ها 69 مورد برای شهرستان گرگان، 40 مورد علی آبادکتول و 18 مورد آق قلا بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان این که سازندگان روستایی باید قبل از هم اقدامی از قرار داشتن زمین در بافت روستا و نوع کاربری آن با مراجعه به دهیاری مطلع شوند، خاطرنشان کرد: پس از آن در صورت نبود منع جهت دریافت پروانه از طریق دهیاری اقدام کنند، از سویی، ساخت و سازها در روستاها نیز باید با رعایت ضوابط فنی ساخت و ساز صورت پذیرد.