فولاد مبارکه آلاینده است/ کارخانه های اصفهان در معرض سنجش

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله آلاینده‌ بودن فولادمبارکه موضوعی است که از مدتها پیش مورد اختلاف مسئولان اصفهانی قرار گرفته بود و در حالی که اداره محیط‌‌ زیست اصفهان و شرکت فولادمبارکه بر پاک بودن این صنعت و پایین بودن آلایندگی این کارخانه از حد استاندارد اصرار می‌ورزیدند برخی کارشناسان محیط زیست و از جمله نماینده فولاد مبارکه با دلایل و مدارک این مسئله را رد می‌کردند.

بر این اساس خبرگزاری مهر در گزارشی مفصل با عنوان "اختلاف نظر مسئولان اصفهان درباره آلایندگی فولاد مبارکه/ انتقاد نماینده مبارکه و پاسخ محیط زیست" به بررسی این موضوع پرداخت و یک هفته پس از انتشار این مطلب اخبار 20:30 نیز مصاحبه‌ای با نماینده فولادمبارکه درباره مطالب مطرح شده در این گزارش انجام داد.

گفتنی است برخی از دیگر رسانه‌های استان نیز در این زمینه گزارش‌های مختلفی منتشر کردند و طی چند سال متوالی از مطرح شدن این قضیه، نماینده فولادمبارکه با جدیت آلاینده نبودن این کارخانه را به رغم اصرارهای مسئولان این کارخانه و اداره محیط زیست استان نپذیرفت.

مهم ترین تاکید ایرانپور به مسئولان برای اثبات آلاینده بودن این مجموعه لزوم بازدیدهای سرزده از این شرکت بود که در نهایت مسئولان سازمان محیط‌ زیست این مسئله را پذیرفتند و با بازدید ناگهانی و اعلام نشده بازرسان این سازمان برخلاف دفعات گذشته، آلاینده بودن کارخانه فولادمبارکه را به اثبات رساندند و سازمان محیط زیست پس از هفت سال به آلاینده بودن خروجی سه دودکش این کارخانه رای داد.

بازدید سرزده سازمان محیط زیست از شرکت فولادمبارکه و اثبات آلایندگی کارخانه

در این ارتباط علی ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 87 محیط‌ زیست فولادمبارکه را از لیست صنایع آلاینده خارج کرد آن هم در شرایطی که پذیرش این امر برای مردم این منطقه و کارشناسان به دلیل مستندات مختلف در زمینه آلایندگی فولادمبارکه سخت بود.

وی افزود: این امر بهانه ای شد تا مسئولان فولادمبارکه در جلسات مختلف با خبرنگاران یا مسئولان مدام درباره غیرآلاینده بودن این صنایع صحبت کنند در حالیکه این سئوال برای مردم مطرح بود که دلیل شیوع بیماری های مختلفی همچون ام اس، سرطان و بیمارهای قلبی تنفسی در این ناحیه چیست.

نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مستندات مختلف در زمینه آلاینده بودن این کارخانه بیان داشت: این کارخانه روزانه 9 میلیون مترمکعب گاز معادل مصرف چند استان را مصرف می کند که خودبه خود آلایندگی زیادی در پی دارد.

وی با طرح این سئوال که چگونه ممکن است بزرگترین واحد صنعتی کشور آلاینده نباشد، تاکید کرد: ماهیت فولاد آلاینده است و البته فولادمبارکه اقداماتی برای کاهش و نه برای رفع آلایندگی نیز انجام داده است.

ایرانپور بیان داشت: به عنوان نماینده مردم مبارکه از آغازین روزهای شروع کار خود موضوع آلایندگی این کارخانه را از کانال‌های مختلف همچون مجلس و با همکاری رسانه‌ها پیگیری کردم که در نهایت چندی پیش کارگروهی از نمایندگان از این کارخانه بازدید کردند و بر آلاینده بودن این کارخانه صحه گذاشتند.

وی با تقدیر از فعالیت برخی رسانه‌های استان در این زمینه به ویژه خبرگزاری مهر در راستای تلاش برای کمک به سلامت مردم و اطلاع‌دهی صحیح به جامعه بدون قرارگیری تحت تاثیر جریان‌های مختلف اظهار داشت: دلیل اصلی اینکه فولادمبارکه از لیست صنایع غیرآلاینده خارج شده بود بازدیدهای اداره کل محیط‌ زیست با اطلاع قبلی بود که بدین شکل این مجموعه در این روزها مصرف سوخت و تولید محصولات ایجادکننده آلودگی را کاهش داده و میزان آلایندگی در حد استاندارد قرار می‌گرفت.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس در دیدار دو ماه قبل با خانم ابتکار از ایشان خواستم تا بازدید سرزده از این مجموعه انجام شود که با انجام این کار توسط بازرسان سازمان محیط‌ زیست و مطابق اسناد و شواهد آلاینده بودن این کارخانه پس از چند سال پیگیری مستمر به اثبات رسید.

پساب خروجی فولادمبارکه وارد زمین‌های کشاورزی می‌شود

وی اضافه کرد: بر این اساس طی چند روز گذشته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه معاونان به کمیسون کشاورزی مجلس آمدند و دکتر متصدی معاون انسانی سازمان محیط زیست آلاینده بودن این کارخانه را به نمایندگان اعلام کرد.

ایرانپور تاکید کرد: زمانی که صنعتی در لیست صنایع آلاینده قرار بگیرد قانون مسئولان آن کارخانه را ملزم به کاهش آلایندگی برای رفع اثرات زیست محیطی خواهد کرد.

وی عمده فعالیت‌ها برای اثبات آلایندگی فولادمبارکه را در راستای تضمین سلامتی مردم دانست و اظهار داشت: بارها در جلسه های مختلف بنده را به تلاش در جهت کسب جریمه‌های آلایندگی از فولاد متهم کردند اما همیشه تاکید داشته ام سلامتی مردم با هیچ گونه عوارض و جریمه‌ای قابل معاوضه نیست.

نماینده مبارکه در مجلس با اشاره به اینکه سلامتی مردم استان در گرو صنایع سالم است، گفت: 4 تا 5 نقطه شهری مجاور کارخانه فولادمبارکه وضعیت نگران کننده ای به دلیل آلایندگی این کارخانه دارند که امیدواریم هر چه سریع تر مشکلات زیست‌محیطی آنها با کاهش آلایندگی فولاد مطابق استانداردهای جهانی رفع شود.

وی اعلام این آلایندگی را گام اول اقدامات جدی در زمینه آلاینده بودن برخی صنایع اصفهان اعلام کرد و ابراز داشت: پساب خروجی فولادمبارکه نیز دارای فلزات سنگینی است که وارد مزارع کشاورزی می‌شود؛ دام ها از همین محصولات استفاده می کنند و گوشت ناسالم آنها مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

کارخانه های استان اصفهان در معرض سنجش آلایندگی سازمان محیط‌ زیست

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف اداره محیط زیست استان اصفهان در زمینه صنایع آلاینده اصفهان و پیگیری عملکرد این کارخانجات توسط نمایندگان از طریق سازمان محیط زیست در تهران بیان داشت: طی جلسه ای با حضور خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، مدیرعامل فولاد و معاون عمرانی استاندار قرار شد تا سه ماه آینده آزمایشگاه معتمدی مورد تایید سازمان محیط زیست و کمیسیون کشاورزی انتخاب شود تا بحث آلودگی صنایع مختلف منطقه از جمله پالایشگاه اصفهان، نیروگاه شهید منتظری، فولامبارکه، شرکت قند نقش جهان، پلی اکریل، سیمان سپاهان، نیروگاه چهلستون و صنایع هفتم تیر را انجام دهد و هزینه این بازدیدها نیز توسط خود این صنایع آلاینده پرداخت می‌شود.

نمیانده استان اصفهان در مجلس گفت: امیدواریم این حرکت بزرگ که منجر به مشخص شدن صنایع آلاینده و در نتیجه اقداماتی در راستای کاهش آلودگی محیط زیست و هوای اصفهان شود و در این راستا همچون همیشه همکاری رسانه ها با مسئولان و نمایندگان استان تاثیرگذار خواهد بود.