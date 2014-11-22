آمادگی مدیریت شهری برای جمع آوری دکل های فشار قوی مناطق

علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشستی که با حضور مدیرعامل شرکت نیروی برق تهران و برخی از شهرداران مناطق در کمیسیون برنامه و بودجه شورا برگزار شد، گفت: همانطور که دکل های فشار قوی برق در زمان احداث پل صدر جمع آوری شد، مدیریت شهری در نظر دارد این دکل ها را در دیگر مناطق شهر تهران نیز جمع آوری و شبکه های انتقال برق را به زیر زمین منتقل کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر عوارضی که این دکل ها بر سلامت ساکنین اطراف دارد، اظهار داشت:‌ شهروندان نمی توانند انرژی حاصل از برق های فشار قوی را مشاهده و یا لمس کنند، اما تحقیقات نشان می دهد ميدان های الکترو مغناطيسی که این دکل ها ايجاد مي کنند بنابر مدت زمان پرتوگيری و فاصله انسان از اين منابع انرژی، بر سلامت شهروندان تاثیر منفی دارد.

وی اضافه کرد:‌ نگاه مدیریت شهری به این پروژه ها درآمدزایی نیست بلکه هدف ایمن سازی فضاهایی است که این دکل ها در آن قرار دارند.