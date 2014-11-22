عدم تبیین و ترویج هنری از دلایل اصلی مردمی نشدن سند چشم انداز ۱۴۰۴ است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: اصلی ترین عامل پیشرفت هر جامعه ای نقشه راه تعیین شده بر پایه مطالعات مبتنی بر روش های علمی است و سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز نمود مشخصی از همین رویکرد بوده و با داشتن این ویژگی ها و حمایت مقام معظم رهبری از آن، مهمترین سند پس از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود.

وی در ادامه تصریح کرد: همراهی و مشارکت مردم، حضور موثر دولت و حضور تعریف شده و مشخص بخش خصوصی از شرایط اصلی تحقق این سند است که در این میان جشنواره هنری ایران آینده در چشم انداز ۱۴۰۴ می تواند سهم عمده ای در فراهم کردن زمینه های لازم در این خصوص داشته باشد ...

میلانی با اشاره به دلیل اصلی مردمی نشدن سند چشم انداز تصریح کرد: عدم تبیین و ترویج هنری این سند برای عمومی مردم موضوعی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته که البته برگزاری جشنواره هنری ایران آینده در افق چشم انداز ۱۴۰۴ تیز برای مردمی تر شدن این سند پیشنهاد شده است.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی هنر را مهمترین عامل در بسیج افکار عمومی دانست و خاطر نشان شد: هنر رویاساز است بنابراین ارائه تصویری روشن از آینده را ممکن می سازد و اصلی ترین جایگاه را در ایجاد وحدت و همدلی ایفا می کند و بر همین اساس جشنواره هنری ایران آینده نیز می تواند تاثیر بسزایی در تصویرسازی و ارائه نمایی واقعی از سند چشم انداز داشته باشد.

میلانی در پایان خاطر نشان کرد: ایجاد حس امید به آینده، ایجاد وحدت و همدلی در میان مردم و مسئولین، استفاده از ببان هنر برای تبیین نقش گروه های مختلف جامعه در شکل گیری سند چشم انداز از مهمترین اهداف این جشنواره است که با توجه به این اهداف، رشته های هنری که قابلیت و تناسب بیشتری با ترویج سند را دارند مورد استفاده قرار می گیرند.