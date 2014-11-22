وضعیت اسف بار زایشگاه بیمارستان کوثر ارومیه/ مشکل بزودی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این بیمارستان این بخش ۸۷ نفر ظرفیت پذیرش روزانه دارد که ۱۲۰ نفر را با وجود کمبود تجهیزات و نبود فضا پذیرش می کند این تعداد پذیرش ضمن گلایه بیماران موجب مشکلات متعددی شده است.

رایگان و کم هزینه بودن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی باعث افزایش تقاضا برای زایمان طبیعی در بخش کوثر بیمارستان مطهری شده ولی این بخش مشکلات بسیاری دارد و در طول سال های گذشته به آن توجه نشده است.

هرچند فرسوده بودن و فضای نامناسب تنها مختض بیمارستان مطهری نیست بلکه به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی در حال حاضر تمامی بیمارستانهای آذربایجان به جز دو الی سه بیمارستان تازه ساخت در شهرهای استان فرسوده هستند.

خواباندن فرد وضع حمل کننده در راهروهای بیمارستان و یا روی زمین روی پتو، کمبود تخت از اهم مشکلاتی است که زایشگاه بیمارستان مطهری امروز با آن دست و پنجه نرم می کند.

مشکل زایشگاه بیمارستان کوثر ارومیه بزودی حل می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی با ابراز تاسف از وضعیت بیمارستانهای استان به خصوص مطهری به دلیل فرسوده بودن اظهارداشت: برای حل مشکل بخش زنان و زایمان بیمارستان کوثر در ارومیه مقرر شده است ساختمانی به صورت موقت در این بیمارستان احداث شود.

مجید آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در نظر داریم ساختمانی چهارطبقه به صورت موقت پشت بیمارستان کوثر تحت عنوان زایشگاه ایجاد کنیم تا مشکل کمبود فضای مناسب برای بیماران حل شود.

وی با بیان اینکه مطالعات احداث این ساختمان صورت گرفته و بزودی عملیات احداث آن آغاز می شود ادامه داد: با توجه به امکانات و فضای در نظر گرفته این بخش در شان زنان و بیماران این بیمارستان نیست و بزودی مشکل به صورت موقت حل می شود.

آقازاده ادامه داد: کمبود تخت، بالا بودن ضریب اشغال در برخی از بیمارستانها، ساختمان های فرسوده و نامناسب بخشی از هزاران مشکل سیستم درمانی و بیمارستانی آذربایجان غربی است که رفع آنها به واقع نیازمند نگرش جهادی مسئولان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی خود از منتقدین کمبود امکانات درمانی و فرسوده بودن بیمارستانهای استان است اضافه کرد: در حال حاضر ۲۴ مرکز درمانی و بیمارستان در شهرستانهای مختلف آذربایجان غربی وجود دارد که ۲۱ مرکز از این تعداد قدیمی و فرسوده هستند.

وی با تاکید بر رفع هر چه سریعتر موانع پیش پای توسعه سیستم و مراکز درمانی استان گفت: با توجه به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و نگرش به بحث سلامت که یک مقوله عمومی است، همه ما در قبال آن مسئولیم و در این راه رسانه ها نقش مهمی دارند و نگرش ما نسبت به رسانه ها این است که رسانه ها همکار، همیار و همراه ما در بهبود کیفیت سلامت هستند.

مدیر گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی نیز در آخرین نشست کارگروه زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی که سه ماهه نخست امسال برگزار شد مشکلات بیمارستان کوثر را اینگونه شرح داده بود. تاسیسات فرسوده، ریخته شدن گرد و خاک، رنگ های کنده شده از سقف دیوارها ، نبود مکانی برای استراحت و کار کادر پزشکی و پرستاری و قرار گرفتن آنها در بین بیماران و خوابیدن فرد وضع حمل کننده، در راهروهای بیمارستان و عذاب کشیدن آنها در وقت ملاقات در هنگام ورود آقایان به بخش زنان از جمله مشکلات عمده ای است که فشار زیادی را به زنان بستری شده و کادر بخش کوثر تحمیل می کند.

معصومه حاج شفیعیها با بیان اینکه اقدامات کوتاه مدت تنها مسکنی برای بیمارستان هاست که با جابه جایی برخی از بخش ها صورت می گیرد عنوان کرده بود: سه فلوشیپ عمده در بخش کوثر بیمارستان مطهری وجود دارد که قابلیت های فراوانی در استان دارد و باعث افزایش مراجعات مردم به این بیمارستان شده است.

حاج شفیعیها تاکید کرده بود: باید شرایطی فراهم شود تا مشمولان هر نوع بیمه در بیمارستان های مخصوص خود درمان شوند که در این صورت مشکلات ساماندهی حوزه درمان نیز قابل حل می شود.

هم اکنون وضعیت بیمارستانهای استان به ویژه بخش زنان و زایمان بیمارستان کوثر ارومیه جوابگوی نیاز بیماران نیست و مسئولان باید چاره اندیشی کنند.