به گزارش خبرگزاری مهر، «اديان دیرین و سياست مدرن: مطالعه موردی اسلام در چشم اندازی تطبيقي Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective » به قلم میشل کوک درباره مطالعه ارتباط میان حقوق عمومی و اسلام به نگارش درآمده است.

وی مطالعه خود را در دو سطح تجربه تاریخی و مطالعه منابع حقوق اسلامی در ارتباط با حقوق عمومی پی گرفته است. به باور نویسنده علمای دانش حقوق عموما حقوق عمومی را در زمره مباحث متاخر حقوق قرار می دهند. مطالعات مرتبط با حقوق و نوع رابطه مردم و حکومت ذیل مباحث حقوق عمومی قابل طرح است.

پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می گردد امکان پرداختن به مباحث حقوق عمومی در سنت تاریخی حقوق اسلامی است. میشل کوک در کتاب «اديان دیرین و سياست مدرن: مطالعه موردی اسلام در چشم اندازی تطبيقي» به مطالعه ای از این دست اقدام نموده است. مطالعه دیوان سالاری حکومتی در تاریخ حکومت اسلامی و بازیابی نمود های حکومتی در میراث منابع حقوق اسلامی موضوعی است که نویسنده در این کتاب تلاش می کند مطالبی در خصوص آن ارائه نماید.

به باور نویسنده در مجموعه ادیان ابراهیمی دین اسلام احکام منحصر به فردی در خصوص سیاست و شیوه حکمرانی ارائه می نماید. چنین احکامی در حالی در میراث اسلامی وجود دارد که امکان تشخیص احکام سیاسی در دیگر ادیان مهم جهان به سختی مقدور است. هم از این روی است که نویسنده اظهار می دارد در درازنای تاریخ اسلام شاهد پیوندی ناگسستنی میان آموزه های سیاسی و احکام دینی ذیل اندیشه اسلامی بوده ایم. نویسنده مطالعه مقایسه تطبیقی خود را در ارتباط با وجود آموزه های سیاسی در ادیان اسلام، مسیحیت و آیین هندو دنبال نموده است.

نویسنده به بررسی شمارى از مفاهيم سياسى در محدوده سیاست داخلی و سیاست خارجی در منابع اسلامی پرداخته است. وی در این میان به مطالعه مفاهیمی همچون جهاد، معاهده، استیمان، دارالاسلام و دارالکفر به مثابه مفاهیم تعیین کننده روابط جامعه اسلامی با سرزمین هایی که تحت حاکمیت دولت اسلامی نیستند پرداخته و وجود مفاهیمی از این دست را در منابع حقوق اسلامی نمونه ای از وجود احکام مربوط به سیاست خارجی در اندیشه اسلامی دانسته است. وی مفاهیمی همچون بیعت، خمس، جزیه، مشورت و امر به معروف و نهی از منکر را در عداد مفاهیم سیاست داخلی قرار می دهد که خود خبر از حضور مستمر مباحث حقوق عمومی ذیل احکام و آموزه های فقه و حقوق اسلامی از ابتدای ظهور اسلام می دهند.

کوک بحث اصلی خود را که مویید حقوق عمومی اسلامی می داند در مطلبی مربوط به مفهوم شریعت به مثابه قانون ارائه نموده است. به باور وی مورد ديگری که موید وجود احکام فقهی و حقوقی مربوط به حکومت در دین مبین اسلام است مفهوم برجسته و پر اهمیت شریعت/قانون در کتاب و سنت ،دو منبع اصلی فقه و حقوق در دین مبین اسلام، است.

شناسایی شريعت به مثابه قانون اسلامي مبتني بر اين عقيده است كه دین مبین اسلام حاوی برنامه معینی جهت تنظیم زندگی پیروان آن، در ابعاد فردی و اجتماعی، است که از سوی خداوند متعال معین گردیده است. بنا بر مطالب ارائه گردیده در کتاب این برنامه (شریعت) با توجه به تاریخ علوم اسلامی و نقش علما در تاریخ اسلام همواره امکان تطبیق با نیاز های زمان های مختلف را دارد و این قابلیت ناشی از ویژگی فرازمانی بودن دین اسلام و احکام آن است.

نویسنده با توجه به منایع فقه اسلامی و به طور ویژه قرآن کریم و سنت و سیره رسول اسلام (ص) وجود مباحث مرتبط با حقوق عمومی در دین مبین اسلام را موضوعی برآمده از آموزه های نخستین اسلام می داند. با توجه به مباحث کتاب می توان گفت حقوق عمومی اسلامی از جمله موضوعاتی است که می توان آن را از ابتدایی ترین سال های تاریخ اسلام رصد نمود وجود چنین سابقه ای نشانگر آن است که حقوق عمومی اسلامی با آغاز رسالت نبی اکرم (ص) پدیدار گشته و پس از آن در درازنای تطور و تحول فقه و حقوق اسلامی تکامل یافته است.

کتاب «اديان دیرین و سياست مدرن: مطالعه موردی اسلام در چشم اندازی تطبيقي Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective» در سال 2014 توسط دانشگاه پرينستون چاپ شده است.