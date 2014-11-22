هوای پایتخت پس از ۱۰ روز سالم شد

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه­های سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته درهمین ساعت کاسته شده است . به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاههای اقدسیه ، پارک رز ، دانشگاه صنعتی شریف ، شهرری ، پارک رازی ، پارک سلامت ، پارک قائم ، دانشگاه تهران ، دانشگاه علم و صنعت ، شهرک چشمه و فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی نیمه ابری تا ابری در پاره ای نقاط غبار محلی در بعضی ساعات بارش باران است . به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند .

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.