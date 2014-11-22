جلسه فراکسیون های سیاسی مجلس با گزینه پیشنهادی دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فراکسیون های اصولگرایان و اصولگرایان رهروان ولایت به منظور ارزیابی سوابق مدیریتی و تجارب علمی محمد فرهادی، با وزیر پیشنهادی دولت نشست مشترک برگزار می‌کنند.

اسماعیل جلیلی، عضو فراکسیون رهروان ولایت در گفتگو با مهر، با اعلام خبر نشست مشترک با وزیر پیشنهادی علوم گفت: فرهادی سه شنبه 7 صبح با حضور در فراکسیون رهروان ولایت توضیحاتی را درباره سوابق و برنامه‌های آتی خود برای تصدی وزارت علوم ارائه می‌کند.

همچنین ابوالقاسم جراره عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با مهر عناون کرد: وزیر پیشنهادی علوم فردا صبح در جلسه فراکسیون اصولگرایان حضور یافته و ضمن دفاع از برنامه های پیشنهادی خود به توضیح سوابق مدیریتی خود خواهد پرداخت.

به گزارش مهر، جلسه فراکسیون اصولگرایان با محمد فرهادی در حالی برگزار می شود که این فراکسیون پیش از این با نیلی احمد آبادی و دانش آشتیانی گزینه های پیشین وزارت علوم جلسه برگزار نکرده بود.